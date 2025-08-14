テイラー・スウィフト、恋人のポッドキャストで新アルバム『The Life of a Showgirl』を発表！
テイラー・スウィフトが、恋人トラビス・ケルシーが兄ジェイソン・ケルシーと配信する人気ポッドキャストに初めてゲスト出演を果たし、自身12枚目のスタジオアルバムとなる『The Life of a Showgirl』を発表した。
【動画】新しいアルバムを発表するテイラー
Varietyによると、テイラーは現地時間8月11日から自身のウェブサイトにて、謎のカウントダウンを行っていたが、タイムアップとなった12日深夜12時12分、ケルシー兄弟のポッドキャスト『New Heights』とテイラーが、公式インスタグラムにてポッドキャストの予告動画を公開。その中で、テイラーが自らアルバムジャケットを取り出し、発売を発表した。
キャプションには、「12日、12時12分に投稿。テイの12枚目のアルバムタイトルは………」と書かれ、オレンジのハートが添えられている。映像に映るテイラーの背景にも、オレンジを基調とした本がいくつも置かれている。ジャケットにはモザイクが掛かっているが、エピソードの配信時に明かにされるようだ。
またこの直前には、『New Heights』のインスタグラムにて、テイラーのゲスト出演が正式に発表された。ブルーのパーカー姿のトラビスに、「その色、すごく似合う」とテイラーが声を掛けると、「だろ。君の瞳の色だよ、スウィーティ。だから似合うんだ」と反応。「私達、これからポッドキャストをするんだよ！」とテイラー突っ込む様子が公開された。
コメント欄には、ファンから感激コメントが寄せられており、エンターテイメント系サイトに加え、コカ・コーラやスターバックス、NFL、YouTubeなど企業の公式も参戦。「皆落ち着いて」「落ち着いてなんていられない」「昨夜はこの後眠れた？」「テイラーが呼ぶからスケジュールをキャンセルしないと」などと反応が寄せられている。
引用：「Taylor Swift」インスタグラム（＠taylorswift）
