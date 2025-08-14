欧州サッカーの５大リーグでスペイン、イングランド、フランスが１５日（日本時間１６日）に開幕する。来年６月開幕の北中米Ｗ杯を控える２５―２６年シーズン。スペイン１部でＲソシエダードのＭＦ久保建英（２４）は得点力アップを期し、英プレミアではブライトンＭＦ三笘薫（２８）が進化を目指す。現地で取材する豊福晋（スペイン）、森昌利両通信員（イングランド）が日本代表キーマンたちの今季を「占う」。ドイツは２２日（同２３日）、イタリアは２３日（同２４日）に幕を開ける。

◆豊福晋通信員が「占う」スペイン 久保の得点力が問われる

６月に２４才になった久保はスペインリーグで７季目を迎えることが濃厚だ。Ｒソシエダードは長期政権（６年半）を築いたアルグアシル監督が昨季で退任し、中核だったＭＦスビメンディも英プレミアのアーセナルに移籍。年齢でも実績でもチームの中心となった久保にとって今季の命題はいかに得点を増やせるか。本人も「プレーの質にもこだわりつつ、点を取るという、両方をやっていけたら」と言い切る。

昨季はドリブル成功数でリーグ６位（７５回）と健闘し、右サイドを中心に度々好機を作るも肝心の得点は５にとどまった。Ｒソシエダード加入後の得点は９、７、５と年々減少しており、数字の面では物足りなさが否めない。チーム力低下が顕著で得点減は久保だけの問題ではないが、目標とするビッグクラブへの移籍、日本のＷ杯上位進出へ２ケタ得点を実現させたい。

初戦は敵地バレンシア戦（日本時間１７日４時３０分）。今季就任したフランシスコ新監督の下では、これまでの右サイドだけでなく中央でもプレーするはず。右に縛られるのではなくゴール前に飛び込む回数を増やしたい。チームの現実的な目標は、欧州のリーグ戦出場権を得られる６位以内か。ビルバオ、ビリャレアル、ベティスなど現時点では格上のリーグ第２勢力との対決での勝敗が鍵となる。

優勝争いは今季もバルセロナとＲマドリードの一騎打ち。昨季王者バルセロナは１８才の天才ＦＷヤマルに注目が集まるが、攻撃を司るのはＭＦペドリ。存在感を放つことができれば連覇も近い。Ｒマドリードはドイツのレバークーゼンで欧州を席巻したシャビアロンソ監督のスペイン復帰１年目の采配は見ものだ。

◆森昌利通信員が占うイングランド 三笘薫のフィジカル強化に期待

５人の日本人で、最も注目したいのが三笘薫だ。今夏のビッグクラブ移籍がうわさされたが、今季もブライトンで開幕を迎えた。３季目となった昨季は日本人選手として初の２ケタ（１０）ゴールを記録。２月１４日のチェルシー戦でロングボールを見事に収め、神懸かり的なタッチで決めたゴールは昨季リーグのベストゴールに選ばれた。

名実ともに一流アタッカーの仲間入りを果たしたが、「もっと高い目標を設定していました。最低限ではありますね」と、満足せず高みを目指す。フィジカルの強化を課しており、スピードと強度を上げてさらなる成長を遂げるはずだ。サッカー選手としてのピークの入り口となる２８歳となり、今季も世界最高レベルのプレミアリーグで存在感を示せば、来年の北中米Ｗ杯を席巻する活躍も間違いない。初戦のホーム・フルハム戦（日本時間１６日２３時）から注目だ。

日本代表主将のＭＦ遠藤航は、優勝候補のリバプールで役割は昨季と同様、試合終盤での守備固め『クローザー』からスタートするだろう。出場機会が限られれば、コンディション維持が課題になる。名門の中でリーダーの一人と認められ、経験値などで克服する可能性も高いが、Ｗ杯を見据えて出場機会が増えることに越したことはない。

守備的な役割が増えるが、ＭＦ鎌田大地はクリスタルパレスで常時出場ができそう。昇格したリーズのＭＦ田中碧、名門トットナムに加入のＤＦ高井幸大がどこまで成長するのか楽しみだ。

◆フランス 昨季３位のモナコで６得点の日本代表ＭＦ南野拓実は、プレシーズンでは主将マークを巻くなど今季も中心選手として期待される。元フランス代表ＭＦポグバら新戦力とともに、５連覇を目指す欧州王者・パリＳＧの牙城を崩しにかかる。スイス１部グラスホッパーからルアーブルに加入した同ＤＦ瀬古歩夢は初の５大リーグ挑戦。ＭＦ伊東純也、中村敬斗、ＤＦ関根大輝が所属したＳランスは２部に降格。伊東はベルギー１部ゲンクに移籍した。

◆ドイツ 今季も５大リーグの中で最も多くの日本人がプレーする見通し。ＭＦ堂安律は、フライブルクからフランクフルトへ。王者バイエルンＤＦ伊藤洋輝とともに、欧州ＣＬに挑戦する。ＤＦ町田浩樹はホッフェンハイム、ＭＦ藤田譲瑠チマはザンクトパウリ、ＭＦ鈴木唯人はフライブルクに、それぞれステップアップ。Ｗ杯では、直近３大会でドイツ在籍選手が得点を挙げている（１４年／岡崎慎司、１８年／香川真司、大迫勇也、原口元気、２２年／堂安律、浅野拓磨、田中碧）。

◆イタリア 日本人は現時点で１部パルマＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）のみ。日本人ＧＫとして初のセリエＡ挑戦となった昨季は、高い身体能力とフィード力を武器に正守護神の座を獲得。リーグ３８試合中３７試合に出場し、チームの１部残留に貢献した。オフにはプレミアのマンＵ、ドイツのバイエルンなどのビッグクラブからの関心も報じられた。優勝争いはＭＦデブルイネらを積極補強した昨季覇者のナポリ、昨季ＣＬ準優勝のインテルが中心。