佐賀県を走る路線バスに、バスの運転を疑似体験できる「特別席」が設けられました。体験を通して、運転士の仕事に興味を持ってもらおうという狙いです。

■白野寛太記者

「こちら、路線バスの座席ですが、前方にはリアルな運転席が再現されています。」



本物の運転席の真後ろに設けられた、もう一つの運転席。佐賀県の祐徳自動車が、路線バスに導入した「リアル運転体験席」です。



モニターに映るのは、運転席の前方に付けられたカメラの映像です。ハンドルや速度表示、ウインカーまでそろっていて、座ってハンドルを握ると運転気分を味わうことができます。

友人と買い物に行くためバスを利用した高校生、富永楓海（ふうが）さんも早速、体験してみました。



■富永楓海さん（15）

「ハンドルが大きい。よりリアルさが増して緊張します。」



車を運転するゲームには慣れているという楓海さん。集中して正面を見据え、ギア操作もお手の物です。



■楓海さん

「前・右左・後ろを全部気にしないといけないなと思いました。最初は忙しくなさそうだなと思っていたけれど、やってみて印象が変わって、大変でした。」



臨場感たっぷりの運転体験。狙いは、バスのファンを増やしバスに乗る機会を増やしてもらうことです。そして、運転士の仕事の魅力を知ってもらうことです。

■祐徳自動車バス事業部・後藤佑介さん

「バス業界全体が乗務員不足。なり手がいないということもあります。子どもたちだけでなく幅広い年代の方に体験していただいて、より多くの人に興味を持っていただきたいと思っています。」



特別な「運転席」が設置されたバスは1台のみで、運賃だけで利用できるということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月7日午後5時すぎ放送