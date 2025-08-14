松村沙友理「え!?そんなに？」 8キロ先までズームできる最新防犯カメラに驚き

本日8月14日（木）の『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』は、松村沙友理をゲストに迎えて「防犯カメラがとらえた決定的瞬間スペシャル」と題した2時間スペシャルが放送される。

【映像】バイきんぐ小峠、『映画クレヨンしんちゃん』最新作の舞台インドへ！しんちゃんは現地で知名度バツグン

今回は、防犯カメラを駆使して捜査を行う「フランス警察密着スクープ映像」を大特集する。

世界的なリゾート地として知られる、フランス南部の街・ニース。この街の治安維持に欠かせないのが、約2300台設置されている防犯カメラだ。

映像が集まる監視センターでは、職員たちがリアルタイムで監視を続け、警察と連携して捜査に当たっている。

そんなある日、自転車盗難事件が発生する。

監視センター職員は防犯カメラを駆使して容疑者を追跡。彼らからの指示を受け、現場に出動した捜査員が徐々に追い詰めるも、建物の中に逃げ込んだのか、容疑者を見失ってしまい…。

しかし、最新防犯カメラにはズーム機能も備わっており、最大8キロメートル先の様子までつぶさにとらえることが可能。その高性能っぷりに松村は「え!?そんなに？スゴッ！」と驚くが、はたして監視センター×警察官の連携で容疑者を確保することができるのか？

このほか、大失敗動画が集結した「ポンコツなヤツら編」や、思わず声が出そうになる驚きの映像を詰めこんだ「衝撃ハプニング編」、奇跡的なスクープ映像を集めた「番外編 奇跡のスクープ」のブロックも。

なかでもスタジオ中が大爆笑したのが、バンダナを巻いて見えなくして“たたいてかぶってジャンケンポン”をする男性たちが起こしたミラクル映像。

まさかの“痛すぎる結末”に、「すごいショートコントだ！」と一同は大喜びするが、いったい何が起きたのか？