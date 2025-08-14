アルシンド《元鹿島アントラーズ》がいま明かす 名フレーズ「トモダチナラ、アタリマエ」の誕生秘話

「日本での出来事はすべて神のお導き」

「いまの私があるのは、日本のおかげ。おカネだけじゃない、人生の財産の多くを日本からもらったんだ。あれから30年経つが、いまもＪリーグ草創期に関われたことを誇りに思っている」

待ち合わせ場所のホテルで顔を合わすなり、アルシンド・サルトーリ（57）は甲高いポルトガル語でそう言い、「今日は何でも聞いてくれ！」と続けた。

1993年のＪリーグ開幕元年から鹿島アントラーズでプレー。底抜けに明るいキャラクターと、長髪なのに頭頂だけが薄いという独特のヘアスタイルで一世を風靡したアルシンドは来日直後からゴールを量産し、鹿島在籍２年、71試合で50ゴールを挙げた。その後もヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）などでプレーし、Ｊリーグ通算79ゴールをマークした″伝説のストライカー″にとって、最も印象的なシーンは「1993年の開幕戦」なのだという。

「カシマスタジアムがリオのフラメンゴのように赤いサポーターで満員に埋まって、ジーコのハットトリックと私の２ゴールで名古屋グランパスに５-０で快勝したんだ。名古屋とは相性がよくて、その後のアウェイ戦でも私はハットトリックを決めた（４-０で鹿島が勝利）。そしたら、どこへ行ってもファンに囲まれるようになった。世界が一変したよ（笑）」

アルシンドの人気を不動のものとしたのが、アデランスのテレビＣＭだ。

電車で乗り合わせた頭頂部が薄いサラリーマンに対し、アルシンドが「もうすぐ、アルシンドになっちゃうよ」と警告。アデランスを紹介して感謝されたところで、「トモダチナラ、アタリマエ」と返す――という、いまでは考えられない内容なのだが、このキャッチーな決めゼリフが、瞬く間に日本の老若男女の心を捉えた。

アルシンドによれば、「トモダチナラ、アタリマエ」という名フレーズは、「遠征帰りのバスのなかで偶然、生まれた」ものなのだという。

「私が通路側に足を投げ出して座っていたら、ＧＫのマサ（古川昌明・56）が乗ってきた。だから、すぐに引っ込めて、ポルトガル語で『Amigo é para isso, né?（友だちってそういうもんだよね）』と言ったんだ。

そしたら、マサはポルトガル語が少しわかるから『トモダチナラ、アタリマエ』と和訳してくれた。そのフレーズが気に入って、何かいいことをするたびに『トモダチナラ、アタリマエ』って言ってたらチーム内でバズって……そのままＣＭでも使われたってわけさ(笑)」

全国ネットで流れるＣＭで、薄毛をネタにされることに抵抗はなかったのか。

「なかったね！ 日本での出来事はすべて神のお導き、運命だと思っていたから」

8月7日発売の『FRIDAY 8月22・29日合併号』や有料版『FRIDAY GOLD』では、アルシンドが25歳で来日することになったキッカケ、日本で受けたカルチャーショック、あの独特すぎるヘアスタイルの誕生秘話、他のかつらメーカーからのＣＭ出演オファー、ブラジルで経営する農場について詳報している。

『FRIDAY』2025年8月22日・29日合併号より

取材・文：栗原正夫

取材協力：Zico All-Star Game Hiroshima制作委員会