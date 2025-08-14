ロゴスの「LOGOS スタンダード トートクーラー M」

夏場のキャンプやスポーツ観戦で役に立つのが、飲み物や食材を冷やして保管できるクーラーバッグだ。近年の猛暑に対応し、断熱材に改良を加えた保冷力の高い商品がトレンドに。持ち運びしやすいよう軽量化も進んだ。普段の買い物で使う人も増えつつあり、客層の幅が広がっている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

ホームセンター大手コメリの「ナチュラルシーズン タフクーラーバッグ 12L」は厚さ2センチのウレタンを断熱材に使い、保冷効果を高めた。500ミリリットルのペットボトルが16本入る。販売価格は2980円で、コメリの店舗かインターネット通販で買える。

アウトドア用品ブランド、コールマンの「デイリークーラートート/15L」は重さ約330グラム。買い物のほか、子どもの運動会や部活の観戦に適している。500ミリリットルのペットボトルが12本入る。バターナッツとミストの2色がある。店頭想定価格は3190円。

アウトドア用品を手がけるロゴス（大阪市）の「LOGOS スタンダード トートクーラー M」は容量5リットルのコンパクトサイズだ。重さ約250グラムと軽く、弁当やペットボトルといった冷蔵品の持ち運びに便利。内側に抗菌加工、外側に水をはじく加工を施し、アウトドアでも使える。カーキと黒の2色を用意。店頭想定価格は5480円。（いずれも価格は変動する場合があります）

コールマンの「デイリークーラートート/15L」

コメリの「ナチュラルシーズン タフクーラーバッグ 12L」