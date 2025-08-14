“AKB48レジェンド”高橋みなみ・前田敦子・小嶋陽菜、今だから語れる衝撃初だしエピソード MV撮影で前田を襲った事件とは
【モデルプレス＝2025/08/14】元AKB48の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜が、8月14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演。当時の初だしエピソードを語り尽くす。
【写真】前田敦子らAKB48レジェンドが集結
AKB48のレジェンド、高橋、前田、小嶋が13年ぶりに集結。この3人は、“トークィーンズ”の一員でもある指原莉乃とともに、今年20周年を迎えるAKB48の記念シングル参加したことでも話題となっている。
これまで男性ゲストでお送りしていた当番組が、番組初の女性ゲストとして田中みな実を迎え、｢人生哲学｣を掘り下げた7月10日放送回は、TVerでの見逃し配信数が、番組最高値を記録。女性ゲスト第2回目となる今夜、果たしてどんな｢人生哲学｣が語られるのか。
とてつもない忙しさの中で日々を過ごしていた当時の生活、そしてヒット曲『フライングゲット』をはじめとするMV撮影の裏側が語られる。歌詞の細かい直しが撮影の当日に入ることもあり、そういった際、間違いがないようにとられていたという驚きの秘策が明かされると、スタジオは爆笑の渦に。さらに、『Everyday、カチューシャ』のMV撮影で、前田を襲った事件とは。
アパレルブランドの経営者として活躍中の小嶋は、社員と接するときに気をつけていることを問われ、いくつかのポイントを披露する。するとそのうちのひとつに、アンミカが食いつき掘り下げるが、その内容は想像と違う方向で…？
また、当時不動のセンターとしてグループをリードし、AKB卒業後は俳優として幅広く活躍する前田が、仕事をする上での哲学を問われ、メンタルの保ち方や人間関係に関するこだわりを披露する。さらに、AKB48初代総監督として、総勢500人を超える一グループを束ねてきた高橋は、日々多くの女性メンバーたちと接するうちに身についたことがあるそうで、今はその反動で意外な行動に出てしまっているのだとか。また、メンバーのコンディションを見極めるために注目していたポイントを語り、スタジオで質問攻めに。果たしてそのポイントとは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田敦子らAKB48レジェンドが集結
◆高橋みなみ・前田敦子・小嶋陽菜“AKB48レジェンド”が登場
AKB48のレジェンド、高橋、前田、小嶋が13年ぶりに集結。この3人は、“トークィーンズ”の一員でもある指原莉乃とともに、今年20周年を迎えるAKB48の記念シングル参加したことでも話題となっている。
とてつもない忙しさの中で日々を過ごしていた当時の生活、そしてヒット曲『フライングゲット』をはじめとするMV撮影の裏側が語られる。歌詞の細かい直しが撮影の当日に入ることもあり、そういった際、間違いがないようにとられていたという驚きの秘策が明かされると、スタジオは爆笑の渦に。さらに、『Everyday、カチューシャ』のMV撮影で、前田を襲った事件とは。
◆高橋みなみ・前田敦子・小嶋陽菜が語る人生哲学
アパレルブランドの経営者として活躍中の小嶋は、社員と接するときに気をつけていることを問われ、いくつかのポイントを披露する。するとそのうちのひとつに、アンミカが食いつき掘り下げるが、その内容は想像と違う方向で…？
また、当時不動のセンターとしてグループをリードし、AKB卒業後は俳優として幅広く活躍する前田が、仕事をする上での哲学を問われ、メンタルの保ち方や人間関係に関するこだわりを披露する。さらに、AKB48初代総監督として、総勢500人を超える一グループを束ねてきた高橋は、日々多くの女性メンバーたちと接するうちに身についたことがあるそうで、今はその反動で意外な行動に出てしまっているのだとか。また、メンバーのコンディションを見極めるために注目していたポイントを語り、スタジオで質問攻めに。果たしてそのポイントとは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】