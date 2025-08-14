●久しぶりの青空。午後は大気不安定で、局地的に激しい雷雨となるおそれも

●熱中症警戒アラート発表中。直射日光に気を付けて、しっかりと熱中症予防を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜、日本海付近のまとまった雲が徐々に北日本方面へと進みました。

一方、この時間にかけて、西日本にはほとんど雲のない晴れのエリアが広がってきています。





県内はきょう14日(木)の夜にかけて、高気圧にしっかりと覆われますが、力強い日ざしと湿った空気が充満している影響で、きょう14日(木)も大気の状態が不安定となりそうです。





この先、久しぶりに青空が広がり、しっかりと日ざしの届くところが多くなる予想です。

午後になると内陸や山間部を中心に雨雲が発達する見込みで、激しい雷雨となるおそれもあります。

きょう14日(木)も天気の急変にはご注意下さい。





青空から差し込む強烈な日ざしで、これから各地で気温が高くなります。

最高気温は山口市では36度と猛暑日。

その他の各地も、きのう13日(水)と同じように33度前後まで上がる予想です。





この身体に堪える暑さで、きょう14日(木)も県内には熱中症警戒アラートが発表されています。

きのう13日(水)からお盆に入り、青空の下お出かけを楽しむ方も多いと思います。

直射日光に気を付けて、熱中症の予防をしっかり行ってください。





朝からよく晴れる予想です。

午後にかけて、局地的に急に降り出す激しい雨や雷の発生など、天気の急変にご注意下さい。





この先もギラギラ太陽が主役の、猛烈な暑さに日々が続く見通しです。

時折、ところどころで夕立の心配もありますが、大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。

猛暑と天気の急変に注意をしながら、健康第一で過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）