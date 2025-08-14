健大高崎の応援団が話題

第107回全国高校野球選手権は13日、甲子園球場で第8日が行われ、第1試合では昨年の選手権王者・京都国際（京都）が6-3で昨年のセンバツ王者・健大高崎（群馬）に勝利した。敗れた健大高崎だったが、アルプス席の袴姿の応援団がファンの視線を集めていた。

MAX158キロ右腕・石垣元気投手（3年）が155キロをマークするなど奮闘したが、京都国際の西村一毅投手（3年）に抑え込まれた健大高崎。アルプス席では、白と紫の矢絣柄の着物に紺の袴を着用した女子10人が、ユニホーム姿の野球部員らと一体となり、熱いエールを送った。

NHK総合でも中継された一戦。袴姿の応援団もネット上のファンの視線を集めていた。

「健大のチアが袴姿でめっちゃ良き」

「健大高崎のチア、袴姿なのね 珍しい」

「矢絣袴のチアいいよね」

「今日は矢絣に袴姿の女子高生たちが。チアとは違う意味でかなり目立っています」

「健大高崎の袴チアかわいい」

高校野球ファンの間ではお馴染みになりつつある健大高崎の袴応援団。今大会でもアルプススタンドから選手たちを後押ししていた。



（THE ANSWER編集部）