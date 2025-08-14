あんぱん女優「今田美桜」と“5000万円超え”「超高級車」との“2ショット”がスゴイ！ 大胆「ヒョウ柄」ドレスとともに“出社”の「最上級セダン」どんなクルマ？

今田美桜、5000万円超え「ファントム」で出社！

現在、NHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演するほか、映画やCMでも活躍する今田美桜さん。

そんな今田さんは、過去のドラマで披露した超高級車との2ショット写真が大きな話題を呼びました。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜×超高級車」を画像で見る！

一体どのようなクルマなのでしょうか。

「今田美桜」さんの隣りにある高級セダンって？（Photo：時事通信フォト）

「あんぱん」では、アニメ「アンパンマン」を生み出したやなせたかし氏を支えた妻・のぶ役を熱演中。歴代の朝ドラの中でも高い視聴率を記録するなど、注目度の高さがうかがえます。

また近年の年間CM契約数でも女性部門トップクラスを誇り、国民的女優としての地位を確立しています。

そんな今田さんが、かつて2023年7月に放映されていたTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」出演時に見せた1枚が、当時大きな話題を呼びました。

物語は2人の若者の起業サバイバルを描いたもので、そのなかで今田さんは大手IT企業の取締役・黒龍キリカを演じています。最近では映画化もされ、人気の高い作品のひとつです。

ドラマの公式インスタグラムでは、2023年7月18日に2ショットが掲載され、そこには社長令嬢にふさわしい超高級車が並んでいました。

投稿のハッシュタグには「#ヒョウ柄キリカ様」「#実はこちらのお車でご出社なさいました」とつづられ、今田さんは役柄に合わせヒョウ柄のドレスにビビッドピンクのヒール、ハンドバッグを合わせた姿で登場。

写真には今田さんに寄った1枚もアップされ、胸元がざっくりと開いた色っぽいショットとなっています。

その横に並んでいたのは、イギリスの高級自動車メーカー「ロールス・ロイス」のフラッグシップモデル「ファントム」。写真に映る車両のデザインやスタイリングを見るに、“ファントムVII”であると想定されます。

ファントムVIIは、2003年から2017年まで生産されたロールス・ロイスのフラッグシップモデル。

写真に映る車両は、後席の空間を広げたEWB（Extended Wheel Base）と思われ、6m級の迫力あるサイズ感。ロイスを象徴したボンネットマスコット「スピリット・オブ・エクスタシー」もちらりと映っています。

またパルテノン神殿をモチーフにした大きな「パルテノングリル」が、ブランド最高峰モデルの堂々たる姿を演出。

車両はマットグレー系の特注塗装が施され、バンパー下部にはLEDデイライトがあしらわれるなど、標準仕様にはない現代的なアクセントが加えられています。

また写真後方をよくみると、ロイスをあらわす観音開きの「コーチドア」も見受けられます。

なお、販売価格は5000万円前後でした。“キリカ様”とともに映るファントムは、特注塗装のほか各所にカスタムもあしらわれているため、総費用は億を超えていることも容易に想像できるかもしれません。

※ ※ ※

この強烈な2ショット写真にユーザーからは「キリちゃんのヒョウ柄めちゃくちゃ似合っていてセクシーで、素敵ですね」「キリカ様最高！」「ロールス・ロイスとみおちゃん！美しい！」「クルマめっちゃかっこいい！」など多くのコメントが集まり、投稿は12万件を超える、いいね数がつけられるなど、大きく話題を呼びました。

役柄によってまるで別人のようにさまざまな表情を見せる今田さん。今後の活躍にも目が離せません。