X（旧Twitter）で話題を集めているのは、とある家庭で撮影された、ほのぼのすぎる寝落ちの瞬間。投稿主さんのお父さまがリビングの椅子でうとうとしていると、その足元にはそっくりな姿の猫さんがゴロン。ふたりの姿が見事にシンクロした光景は、19.2万回以上も表示され、「両者快眠」「お腹が完全一致w」と大きな反響を呼びました。

【写真：リビングの椅子で寝落ちしたお父さん→『足元』を見てみると、猫がいて…】

お父さんがうたた寝、すると足元には…

Xアカウント『城主ペネロペ』さんに投稿された写真、まず最初に目に飛び込んでくるのは椅子にもたれかかる男性の姿。投稿主さんのお父さまだそうで、リビングの椅子に座ったまま、うつらうつらとお舟を漕いでいる様子が伝わってきます。

腕を組んで頭を少し傾けたその姿は、まさに平和そのもの。そしてふと足元を見ると、床にはお腹を見せて無防備に寝そべる猫さんの姿があったそうです。

シンクロ率100%の人間＆猫

猫さんはぽっこりお腹を上に向け、ふにゃっと前足を曲げた脱力ポーズ。これが、椅子で寝落ちしているお父さまの姿と瓜二つ……！シンクロ率は100%を超えたと言っても過言ではないでしょう。

猫がお腹を見せて寝転がるのは、安心しきっている証拠です。きっとこのお家は、猫さんにとっても心から落ち着ける場所なんでしょう。お父さまと猫さんが織りなす平和な風景に、見た人はほっこり癒されたようです。

投稿には9000件を超える「いいね」が集まり、多くのXユーザーを和ませたに違いありません。「両者快眠」「床でいつも通り寝落ちしたおキャット様」「やっぱり親子だねw」「お腹が完全に一致」など、奇跡のシンクロ画像に思わずツッコミの声が。

Xアカウント『城主ペネロペ』さんは、今回のように、飼い猫さんの姿を時折ポストしています。主さんの日常ポストの間に挟まれる猫さんの寝落ち姿には、思わずクスっと笑わされちゃいます！

写真・動画提供：Xアカウント「城主ペネロペ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。