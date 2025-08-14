美味しそうなの発見ッ！！！【マクドナルド】朝から飲みたい「新商品」って？

【マクドナルド】から、ベリーの爽やかな風味を楽しめる夏限定ドリンクが新登場。朝のリフレッシュにも午後のひと時にもぴったりです。甘酸っぱさのあるスムージーや、まるでレアチーズケーキのような味わいのフラッペなど、今回は見た目にも惹かれそうな、冷たいベリースイーツをご紹介します。

爽やかな味わい広がる「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

ミックスベリーとヨーグルトを合わせた、ひんやりスムージー。ベリーのフルーティーな香りとヨーグルトのコクが絶妙に絡み合い、すっきりとした後味を楽しめそう！ @yuumogu22さんによると「朝にめっちゃいい」とのことなので、暑さで朝から冷たいものが欲しいときにもぴったりかも。

まるでケーキ！？ 食感も楽しい「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

筆者も思わず注文してしまったのが、こちらのフラッペ！ レアチーズケーキを思わせるクリーミーな味わいに、ブルーベリーソースの酸味とクラッシュクッキーの香ばしさを重ねた一品。ひと口ごとに異なる食感と風味が楽しめて、満足感もしっかり。暑い季節の贅沢なティータイムにもおすすめです。

