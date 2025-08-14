YouTubeチャンネル『ひのき猫』に公開されたのは、おやつへの執念がすごい猫ちゃんの様子です。

その一部始終を収めた投稿は執筆時点で2.7万回以上も再生され、「隙あらばおやつ確認する豆かわいい」「おやつに対して千里眼なの笑うw」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：キッチンの食器棚に『おやつが隠されていることを知った猫』…】

食器棚の番にゃん、豆大福くん

ある日、キッチンの食器棚におやつが隠されていることを知った豆大福くん。それ以来、頻繁に食器棚の前に来ては「ここにおやつありますよね？」と飼い主さんに猛アピールするようになったといいます。

キッチンでゴロンと横になった豆大福くんの視線の先にはやっぱり食器棚。どうやら四六時中おやつのことが頭から離れないようで、飼い主さんが食器棚の扉を開けようとするとすぐさま駆け寄ってくるのだそうです。

カメラは見た！

豆大福くんのおやつに対するあまりの執念に驚かされた飼い主さんは、数日の間キッチンにカメラを設置して豆大福くんの様子をうかがってみることに。すると……？

なんとそこに映っていたのは、早ければ数分～数十分おきに食器棚を確認しに来る豆大福くんの姿！飼い主さんがキッチンへやって来るたびに「今度こそおやつかも？」と期待の眼差しを向け、もらえないとわかるとしょんぼり……。そんなやりとりが幾度となく繰り返されるのでした。

24時間体制

ちなみに、豆大福くんの食器棚チェックは日中だけではありません。家族が寝静まった頃キッチンに姿を現し、まっすぐ食器棚へ向かったかと思えば「もしかしたら開いているかも……」と扉を入念に確認していたのだとか。

寝ても覚めても考えるのはおやつのことばかりな豆大福くん。その健気で一途な姿に思わず笑顔になってしまいますね。

おやつへの並々ならぬ想いが伝わってくる豆大福くんの様子に、視聴者からは「隙あらばおやつ確認する豆かわいい」「登場する度に笑ってしまう」「これはオヤツ窃盗前の入念な下見ですねwおまめ君、カメラで犯行バレますよ！w」「もうこれは泥棒まめを監視するためにつけたカメラだな」「豆大福『ネズミから食料を守るお仕事です』」「白きモコモコが徘徊する動画」など、多くのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福くんをはじめ、かわいい5匹の猫ちゃんたちの日常の様子がたくさんご覧いただけますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：こてさく

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。