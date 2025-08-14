ダイアン津田篤宏、映画『プリキュア』出演で珊瑚の妖精役 オファーにドッキリ疑う「これほんまなのか」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、アニメ『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）にゲスト声優出演することが発表された。重要キャラクターとなる珊瑚の妖精で“宇宙１”のアイドルフェス運営委員長・トット役を担当し、今回のオファーに津田は「驚いたのはもちろん、マネージャーと『これほんまなのか、ドッキリちゃうんか？』というラリーを何回も繰り返しました」と驚いている。
【写真】演じるキャラと体型そっくり！アフレコ中のダイアン津田篤宏
津田が演じるトットは、うたたちをアイドルフェスティバルに招待した物語の発端となるキャラクターで、青い海と珊瑚をイメージさせるシャツに、麦わら帽子とメガネ、蝶ネクタイという愛くるしいビジュアルとなっている。
監督を務めた小川孝治は、津田を起用した理由について「トットは映画の舞台の案内役の役割を担っていて長セリフが結構多いので他の映画で声優のご経験がある津田さんにお願いすることになりました」と、アニメ『オッドタクシー』、映画『白雪姫』など津田の声優経験を見込んだキャスティングと説明した。
トットの発言には映画の中で重要な意味をもつものも含まれており、重要キャラクターを演じることになった津田は「驚いたのはもちろん、マネージャーと『これほんまなのか、ドッキリちゃうんか？』というラリーを何回も繰り返しました」と予想外のオファーであったことを告白。
3人の子の父親としての顔も持つ津田だが、子どもには出演を秘密にしているようで、反応が楽しみであるという。芸歴25年を迎え「自分の内からトットになりたいと思い、食事量を増やしたり、衣装もずっとトットに似た青いシャツを着ています。もうトットのことしか考えていなかったです（笑）」と気合いを入れて役作りしたと打ち明けた。
入念な準備で挑んだアフレコの手応えについて、「自分で点数をつけるというよりは、監督さんがつけてくださるものですが、OKをもらって振り向いたときに、何人か泣いている方もおられたので、高い点数を出せたのではないかと思います！」と自信。
小川監督も「キャラの役割ゆえに細かい演技指示などがあったのですが、それを即座に演技に反映して頂き、飄々とした素敵なキャラになりました！」と絶賛している。
最後に津田は「『映画キミとアイドルプリキュア♪』、ぜひ観に来てください。お子さんだけじゃなく、親御さん、おじいちゃん、おばあちゃん、若い子、全員観に来てください！来てくれた方には、スーを差し上げます！！」とファンへメッセージを送っている。
今回の映画は、アイアイ島が舞台で宇宙1のアイドルフェス『スーパーミラクルアイドルフェスティバル』に出演することになったアイドルプリキュア・ズキューンキッスが、謎の怪物・ヤミクラゲの出現で大ピンチになるというストーリー。島と世界に突然襲い掛かったピンチを救うため大奮闘する姿が描かれる。
