藤原丈一郎“緋山”、ホームレスになりすまして潜入調査 『ロンダリング』第7話あらすじ
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が地上波連ドラに初単独主演するカンテレ×FODドラマ枠第3弾となるオリジナル作品『ロンダリング』第7話が14日に放送される。このほど第2話の場面写真、あらすじが公開された。
【写真】緋山（藤原丈一郎）はP.J.（橋本涼）のもとを尋ね…
今作は、藤原演じる“死者の声が聞こえる”という役に立たない特殊能力を持つ売れない俳優・緋山鋭介が嫌々ながらも社会の闇に足を踏み入れ、非業の死を遂げた人々の人生に寄り添い奮闘する、社会派ミステリー。緋山は“霊”という目に見えない存在と、真正面から真摯に向き合っていくこととなる。
毎週木曜に放送（カンテレ＝深0：15〜、フジテレビ＝深2：15〜）のほか、FODで配信。
■第7話あらすじ
老朽化した共同住宅に居座っていた霊は、貧困ビジネスの餌食となり、狭い部屋に押し込められてひっそりと死んでいった身寄りのない老人たちだった。夏凜（菅井友香）とともに彼らに花を手向けて供養した緋山は、再び死者の声を聞き、老人たちを気にかけていた「キモリ先生」という人物がいたことを知る。
キモリ先生が何者なのかを突き止めれば、ゴミ屋敷に捨てられていた白骨死体の身元もわかるのではないか？そう直感した緋山は調査に乗り出すことに。さっそくP.J.（橋本涼）が経営するガールズバーを訪ね、従業員の女性たちから驚くべき事実を聞かされる。
キモリ先生とは若い女性の医師で、金がない患者を無料で診察し、ホームレス支援のボランティア活動にも熱心なやさしい先生として多くの人から慕われていたという。ところが、1年ほど前に突然失踪。勤めていた診療所もまもなく閉院となり、その後の行方はまったくつかめないらしい。
消えたキモリ先生を追う手がかりが欲しい緋山は、街のホームレスたちから話を聞き出すことに。自らもホームレスになりすまして潜入調査を試みるが…。
