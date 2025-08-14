45歳・佐藤仁美、ドアップ近況ショットに「惚れ直した」「めちゃカワ」まるで“少女”の声も…
俳優の佐藤仁美（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。ドアップの近況ショットを公開した。
【写真】「まるで少女！」45歳・佐藤仁美のドアップ近況
佐藤は「ぴろーん」「早朝から働いておりますん」とコメント。「最近羽エクステ 流行ってるんでしょお？やろうかなぁ」「ロン毛の憧れ始めた40代 どう？」とつづった。
この投稿に「なんか加工してる？凄く幼く？若く？見えるけど」「『ぴろーん』じゃねぇわ 可愛い過ぎる」「めちゃカワ」「キューピーさん？」「何処の少女でしょう」「惚れ直した」など絶賛のコメントが続出。「ゴルフの、なみきちゃんに似てる」と、“ゴルフタレント”のなみき（30）に似ているという声も寄せられた。
佐藤は1979年10月10日生まれ、愛知県出身。1995年に『第20回ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを獲得。同年、『海がきこえる』でドラマ初出演を飾る。97年、映画『バウンス ko GALS』で主演を務め、『ブルーリボン賞』新人賞を受賞。以降、ドラマ、映画、バラエティ番組で活躍。主な出演作として、ドラマ『イグアナの娘』（96年）、NHK連続テレビ小説『あすか』（99年）、ドラマ『家政婦のミタ』（11年）、ドラマ『黒い十人の女』（16年）、NHK連続テレビ小説『ひよっこ』（17年）など。今後は舞台『ある日、ある時、ない男。』『醉いどれ天使』などに出演予定。バラエティー番組でも活躍。18年4月にはRIZAPのダイエットプログラムに参加、7ヶ月で15キロ近くの減量に成功した。19年10月10日に俳優の細貝圭と結婚したが、23年2月23日に離婚した。
【写真】「まるで少女！」45歳・佐藤仁美のドアップ近況
佐藤は「ぴろーん」「早朝から働いておりますん」とコメント。「最近羽エクステ 流行ってるんでしょお？やろうかなぁ」「ロン毛の憧れ始めた40代 どう？」とつづった。
この投稿に「なんか加工してる？凄く幼く？若く？見えるけど」「『ぴろーん』じゃねぇわ 可愛い過ぎる」「めちゃカワ」「キューピーさん？」「何処の少女でしょう」「惚れ直した」など絶賛のコメントが続出。「ゴルフの、なみきちゃんに似てる」と、“ゴルフタレント”のなみき（30）に似ているという声も寄せられた。