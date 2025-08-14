茨城県内で、大麻の所持や使用で摘発される高校生が増えている。

県警によると、過去５年は年間１〜４人だったが、今年は明らかになっている事件だけで、すでにこれまでを上回る５人になった。大麻は、違法薬物使用の入り口となる「ゲートウェー・ドラッグ」とも呼ばれており、県警は警戒を強めている。

県警によると、今年７月末までに大麻の所持容疑などで４人の高校生を摘発。８月に入ってから、ひたちなか市の高校２年の男子生徒を大麻を使用した疑いなどで逮捕した。

摘発された高校生は２０２０年３人、２１年３人、２２年３人、２３年４人、２４年１人。県警幹部は「今年になって急増している」という。背景には、ＳＮＳの普及で入手方法が多様化していることが挙げられる。大麻を「野菜」などと隠語で書き込み、手軽に取引する投稿が散見されるという。また「大麻に依存性はない」「たばこより安全」といった虚偽情報が拡散され、手を出しやすくなっているとみられる。

大麻は若者の乱用が社会問題となり、昨年１２月施行の改正麻薬取締法で「使用罪」が新設された。県警の担当者は「大麻は人生を狂わせてしまう。興味本位では絶対に手を出さないでほしい」と話している。