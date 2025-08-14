「顔面動静脈奇形」という難病のため、うまれつき鼻と上口唇が変形している河除静香さん。鼻の奥に血管の塊ができるため、幼少期から、何十回と顔の手術を繰り返してきました。見た目を理由にしたいじめは、保育園のころから中学卒業まで続いたと言います。（全3回中の1回）

生後3か月から40回以上の手術

生後100日のときに祖母と

── 河除さんは「顔面動静脈奇形」という難病を抱えていらっしゃいますが、病気は産まれてすぐにわかったのですか？

河除さん：そうです。生まれつき鼻の奥に血管の塊があって、そのせいで鼻と口が変形していました。しょっちゅう鼻血が出て、それが止まらなくて。でも、指定難病だとわかったのはずっとあとのこと。27歳のときに「顔面動静脈奇形」と診断されました。それまでは「血管腫」と言われて、治療を受けていました。

── どのような治療を受けられたのでしょうか。「顔面動静脈奇形」という病名がわかってから、治療法は変わりましたか？

河除さん：治療法は変わりません。おもに、血管内に硬化剤を注入して血管を萎縮させる「硬化療法」という治療です。それに加えて、血管をつぶしたり切り取ったりする手術と、顔の形を整えるための手術をあわせて40回以上受けました。最初の手術は生後3か月のときで、4歳までは母と一緒にほとんど入院生活を送っていました。家に帰れたのは、1年間でトータルすると2か月ほどだったそうです。4歳を過ぎてからも、長いときは2か月間入院していました。小学校に上がってからは、夏休みを利用して1か月間の入院で済むように調整していたと母に聞きました。いま考えると大変でしたが、小さいころからそれが当たり前だったせいか、「そんなもんや」と思っていましたね。

── 親御さんも心配だったでしょうね。

河除さん：特に母が一生懸命やってくれました。あちこちの病院へ連れて行ってくれて、富山から東京の病院まで行ったこともあります。最終的には金沢の病院を拠点にして、自宅近くの病院でも診てもらっていました。手術のたびに金沢の病院に入院するのですが、4歳からは完全看護だから親は夜は帰らないといけないんです。自宅まで1時間以上かかるのに、母は毎日来てくれて、面会時間の朝8時から夜8時までいてくれました。

「おまえには基本的人権はない」

自宅の庭で弟と遊ぶ幼いころの河除さん

── お顔のことで周りの子どもたちからひどいことを言われたこともあったそうですね。

河除さん：子どもは純粋といえば純粋というか。思ったことを口にしますよね。保育園に入ってから中学校を卒業するまでは、いじめられてしんどかったです。

保育園や小学校のころは仲間はずれにされたり、「気持ち悪い」と言われたりしました。中学生になると、いじめがもっと狡猾になるというか。笑いながら給食を取り上げられたり、傷つくことを言われたり。授業で「基本的人権」を習ったとき、「お前には基本的人権はない」という言葉をぶつけられたことがあります。言ったほうは仲間内で盛り上がっていて、いじめている自覚はなかったのかもしれません。「おもしろいことを言えた」くらいに思っていたんやと思います。

面と向かって言い返したらもっとエスカレートするとわかっていたので、何も言えなくて。でも相手のことが憎くてしょうがなくて、ノートに相手の名前を書いて「死ね死ね死ね」って。そういうことでしか、自分の気を晴らせなかったです。

── 学校の先生やご両親に相談はされましたか。

河除さん：相談しませんでした。学校の先生が、いじめを把握していたかどうかはわからないです。いじめに言及してくれた先生はわずかで、私も「助けて」と言えなかったですね。面談で「困ったことはないか」と聞かれても、「ないです」と答えていました。

当時、学校では明るいキャラだったんですよ、私。いじめてくるのは男子ばかりで、女子は優しくしてくれたし、友達もいました。友達がいたから、学校に通えていたと思います。でも、今思うと「助けて」と誰かに相談すればよかったです。

家でもいじめられていることは言わなかったので、両親は全然知らなかったです。30歳を過ぎてから私がテレビの取材で話しているのを見て、両親は初めて知ってショックを受けていました。

── ひとりで乗り越えたのですね。

河除さん：乗り越えたというか、ひたすら我慢ですね。時代のせいもあるかもしれないですけれど、いじめが重く見られていない時代で、自分でどうにかするしかなかったです。

高校は、同じ中学校の子がいない学校にたまたま入りました。おかげで、いじめはなくなりましたけれど、今度は友達をどうやって作ればいいかわからなくなってしまって。「こんな自分と友達になってくれる人がおるがかな」と不安で、声をかけられなくて。いじめもしんどかったけど、友達がいないのもしんどかったです。お昼もひとりで食べていました。

2年生になったとき、「このままではしんどい」と思って、同じようにひとりでいる子に「友達になってくれん？」と声をかけました。そうしたら友達になってくれて、そこから友達が増えていきました。

卒業後は短大に進んで、図書館司書の資格を取りました。友達もできて、楽しく過ごしていましたね。

いじめられた相手に成人式で再会し

小学生の運動会で母と

── いじめられた相手と大人になってから再会したそうですね。

河除さん：成人式の日に、中学校のときにいじめられた相手と久しぶりに会ったんです。2次会か3次会で居酒屋に集まったとき、通路で対面しました。そうしたら向こうから、「昔、いじめて悪かったな。ごめんな」と言ってきて。それを聞いたら、あんなに大嫌いで恨んでいた相手なのに、「もういいわ」という気持ちになりました。それで、「もういいよ、気にせんで」と答えました。

──「もういいよ」と言える心の広さに驚きます。

河除さん：相手がほんとうに悪そうにしていて、ちゃんと謝ってくれたんです。いじめた相手を恨み続けているのは私にとって苦しいし、つらいことでした。だから、謝ってくれてありがたかったというか。自分がラクに生きられるようになったのは、彼が謝ってくれたおかげだと思っています。

そのころの私は、短大で楽しい生活を送っていましたし、「いじめられた私は被害者で、何も悪いことはしていない」と思えていたこともあるかもしれません。それに、「無知がいじめにつながった」とも思っていました。当時、周りの子たちが病気のことを理解していたら、違ったんじゃないかと。「知る」というのはすごく大事だと思います。

ただ、これだけは言いたいのは、いじめられた人がみんな、いじめた人を許さなくてもいいということです。SNSでも「自分もいじめた人を許さないといけないと思うけれど、できない」と言われることがあるのですが、それはしなくていい。それで自分がラクになるならそうすればいいし、許せないなら、その気持ちを持っていていいと思います。

見た目を理由にいじめられた過去を乗り越えた河除さん。結婚して2人の息子さんを育てながら、自身の経験を伝えるひとり芝居を始めました。見た目が原因で差別や偏見を受ける「見た目問題」を発信する河除さんの活動は、多くの人の共感を呼んでいます。



取材・文／林優子 写真提供／河除静香