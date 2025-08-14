ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンプルなのに女らしい絶妙バランス【リーバイス】のファッションTシャツがAmazonで販売中！

裾のレタスエッジ、レースの縁取り、小さなリボンなど、ディテールにこだわったVネックTシャツは、シンプルでありながらフェミニンな魅力もあるニットトップス。お気に入りのジーンズなど、何にでも合わせられる。鮮やかなカラーでコーディネートが華やかに。スリムフィットなシルエットなので、外しコーデでバギーフィットなジーンズとのレイヤードもおすすめ。

柔らかなコットン100%素材を使用したVネックTシャツ。スリムフィットで自然な女性らしさを演出する。

レース縁や小さなリボンなど、さりげないディテールがフェミニンな印象を引き立ててくれるデザインになっている。

ショートスリーブとスクープネックで涼しげな印象に。バギージーンズと合わせたカジュアルコーデにも最適。

ストライプ柄と鮮やかなカラーで夏の装いに華やかさをプラス。どんなボトムにも合わせやすく着回しやすい。