着るだけでこなれ感が漂う一枚【リーバイス】のファッションTシャツがAmazonで販売中！
シンプルなのに女らしい絶妙バランス【リーバイス】のファッションTシャツがAmazonで販売中！
裾のレタスエッジ、レースの縁取り、小さなリボンなど、ディテールにこだわったVネックTシャツは、シンプルでありながらフェミニンな魅力もあるニットトップス。お気に入りのジーンズなど、何にでも合わせられる。鮮やかなカラーでコーディネートが華やかに。スリムフィットなシルエットなので、外しコーデでバギーフィットなジーンズとのレイヤードもおすすめ。
柔らかなコットン100%素材を使用したVネックTシャツ。スリムフィットで自然な女性らしさを演出する。
レース縁や小さなリボンなど、さりげないディテールがフェミニンな印象を引き立ててくれるデザインになっている。
ショートスリーブとスクープネックで涼しげな印象に。バギージーンズと合わせたカジュアルコーデにも最適。
ストライプ柄と鮮やかなカラーで夏の装いに華やかさをプラス。どんなボトムにも合わせやすく着回しやすい。
