EVとハイブリッドを導入

メルセデス・ベンツは、3代目となる新型『GLA』の開発を進めている。EVモデルを2026年後半に、内燃機関モデルを2027年初頭に発売する予定だ。

【画像】メルセデス・ベンツの人気コンパクトクロスオーバー【現行型GLAとEQAを詳しく見る】 全40枚

MMAプラットフォームを採用する次世代コンパクトカーファミリーの中でも最小のモデルであり、現行のGLAおよびEQAの後継車となる。



メルセデス・ベンツGLA（現行型）

テスト走行中のプロトタイプの写真から、新型GLAは現行モデルよりもクーペのようなシルエットを強調した、スポーティなデザインとなることがわかった。メルセデス・ベンツの新デザイン『アイコニックグリル』を備えた特徴的なフロントエンドも確認できる。

全長は4500mm強に拡大され、より広々とした車内空間が確保される見通しだ。ちなみに、現行モデルの全長は4410mm、EQAは4463mmだ。

インテリアはまだ確認されていないが、先日発表された新型CLAのデザインを反映したものになると予想される。フルワイドのディスプレイ、AI対応のインフォテインメント機能、より高級感のある内装材を採用するだろう。

EVモデルでは、現行EQAにはないフランク（フロントのトランク）も装備される見込みだ。

詳細はまだ明かされていないが、CLA with EQテクノロジーでは800Vの電気アーキテクチャーを採用し、58.5kWhのLFPバッテリーまたは85kWhのNMCバッテリーから選択可能で、航続距離は750km以上とされる。

CLA with EQテクノロジーのパワートレインは、最高出力272psのシングルモーター仕様と354psのデュアルモーター仕様が用意されている。新型GLAでも同様の構成となる可能性が高い。

一方、内燃機関もCLAと共通化される見込みで、マイルドハイブリッド1.5L 4気筒ターボガソリンエンジン（最高出力は136ps、163ps、190psの3種類）と8速デュアルクラッチ・オートマチック・トランスミッションを組み合わせると予想されている。

新型GLAの生産は、ドイツのラシュタット工場で行われる予定だ。