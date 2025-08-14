VERMILLIONからおとめ座の季節に贈る、フェザーモチーフジュエリー

「あなたを証明するジュエリー」をコンセプトに掲げるVERMILLION（ヴァーミリオン）から、星座の季節ごとに登場する「KALENDAE Collection」の8月新作が登場。今回のテーマは“おとめ座”と、祈りを運ぶ神聖なフェザーモチーフ。夜空の導きに想いをのせて、心にそっと寄り添うピアスとピンキーリングが揃いました。新月の始まりとともに、自分らしさを引き出すジュエリーで、新たな一歩を踏み出してみてはいかが？

おとめ座に宿る、女神の羽根

おとめ座の季節は、純粋さや知性、探求心を象徴するといわれています。

そんな8月の夜空にインスパイアされたフェザーモチーフのジュエリーは、正義の女神・アストライアや豊穣の女神・デーメーテールが手にする麦の穂を、羽根のように表現した神秘的なデザイン。

SHOO・LA・RUE×ぺろちの限定コラボ♡注目の全アイテムを公開

神話から着想を得た繊細な輝き

モチーフには、SV925をベースにした繊細なフォルムが際立ち、キュービックジルコニアが煌めきをプラス。

ピュアな印象を残しながら、日常にもなじむ洗練された佇まいが魅力です。ふと風が吹いた瞬間、願いを乗せて飛び立つような、軽やかな余韻を感じさせてくれます。

新月に寄り添うお守りジュエリー

展開アイテムは2種類。耳元に品よく映える「ピアス（29,700円／SV925、キュービックジルコニア）」と、手元を彩る繊細な「ピンキーリング（30,800円／SV925、キュービックジルコニア）」。

ピアス

ピンキーリング

どちらもカラーはシルバーのみの展開で、サイズはフリーサイズ仕様となっています。

新しい月の始まりに想いをのせて

新月とともに始まるKALENDAE Collectionは、日常の中にそっと魔法をかけてくれる存在。

8月のおとめ座シーズンを彩るフェザーモチーフジュエリーは、自分を大切にしたいと願うすべての人の背中をそっと押してくれます。

女神の祈りを宿す繊細なジュエリーとともに、心に羽根を宿して、軽やかな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♡