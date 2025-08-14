Ì¡²è²È¡¦±îÅÏÅ¯Ìé¤Î¡ÖÎõ¶¢ÅÁ¡×¡¡Âè7²ó¥²¥¹¥È¡¦ÁÒËÜ æâ¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤Ïº£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ì¡²è²È¤Î±îÅÏÅ¯Ìé»á¤ÈµÓËÜ²È¡¦·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÁÒËÜ æâ»á
´Á¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë±îÅÏÅ¯Ìé¤¬ à±Ê±ó¤Î·»µ®¤¿¤Áá¤òÄ¾·â!!¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø±Ø STATION¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µÓËÜ²È¡¢ÁÒËÜ æâ¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢²¿¤òÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¡¢²¿¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤ÇÂ´¼÷¡¢90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿µð¾¢¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÒËÜ»á¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤¹¤ë±îÅÏ»á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ºÇ¶¯¤Î½ÀÆ»²È¤ÎÉã¤ÈÌîÀÅª¤ÊÎÄ»Õ¤¬»Õ¾¢
ÁÒËÜ¡¡±îÅÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´ËÜÌ¾¡©
±îÅÏ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÒËÜ¡¡¤É¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±îÅÏ¡¡ËÍ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¶å½£½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤Ï±îÅÏÀ«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®2¤Î¤È¤¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿ºÝ¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¾»ú¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¢ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÁÒËÜ¡¡ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«ÅÏ Å¯Ìé¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤·¡£
±îÅÏ¡¡ÁÒËÜ¤µ¤ó¤âÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤¿ÅÏ¤µ¤ó¡ª¡¡³Î¤«¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÏ¤µ¤ó¤ò¤Þ¤Í¤¿¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤È¡£......Ì¾Á°¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ËÍ¤ÎÌ¼¤¬à¤¤¤Ä¤«á¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒËÜ¡¡¤¢¤¢¡¢¡ÊÅí°æ¡Ë¤«¤ª¤ê¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Øº×¤¬½ª¤Ã¤¿¤È¤¡Ù¡Ê1979Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Í¡£
±îÅÏ¡¡¤Ï¤¤¡£à¤¤¤Ä¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëá¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È¡£Åìµþ¤Î²¼Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åí°æ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¯½÷²Î·àÃÄ¸¦µæÀ¸¤¤¤Ä¤«¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÌ¼¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¤Ê¡£
±îÅÏ¡¡¤Î¤Ã¤±¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¡£ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤â¤¼¤Ò¡£¼«ÅÁ¡ØÇË¤ìÀ±¡¢Î®¤ì¤¿¡Ù¤È¡ØÇË¤ìÀ±¡¢Ç³¤¨¤¿¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î»³Ã«ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿ÆÉã¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒËÜ¡¡¹â2¤Î¤È¤¤Ë¿ÆÉã¤Ï»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿ÆÉã¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È´ÇÉÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤ò¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁ°Î¬¤ª¤Õ¤¯¤íÍÍ¡Ù¡Ê75¡Á76Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Þ¥¶¥³¥ó¤À¤ÈÈãÉ¾¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¿ÆÉã¤ÏÁêÅö¤Ê¼Ú¶â¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬30¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤¬°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
±îÅÏ¡¡¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥±¥ó¥«¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»¤ÎÌ¾¼ê¤ÇÏÓ»î¤·¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³°¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤¶¤ó¤Þ¤¤¡£
ÁÒËÜ¡¡ÂçÀµ»þÂå¡¢¿ÆÉã¤Ï²¬»³¤ÎµìÀ©ÂèÏ»¹â¹»¤Î½ÀÆ»Éô¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¹âÀì½ÀÆ»¡Ê¿²µ»Ãæ¿´¤ÎÆÃ¼ì½ÀÆ»¤È¤·¤Æº£¤âÌ¾¹â¤¤¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌ¾Ìç¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÁêÅö¶¯¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤±¤Éà¿²µ»¤Î»³Ã«á¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ª¤Ê¤ó¤Æ¥¥¯¥é¥²¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
±îÅÏ¡¡¿²µ»¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä½ÀÆ»¤ÎÁª¼ê¤Ï¼ª¤ÎÆð¹ü¤È¤«¤¬ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤â³ÊÆ®µ»Ì¡²è¤òÄ¹¤é¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÒËÜ¡¡ÀÐÀî¸©¤ÎµìÀ©»Í¹â¤âÌ¾Ìç¹»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºî²È¤Î°æ¾å Ì÷¤µ¤ó¤¬½ÀÆ»Éô¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡£¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡ØËÌ¤Î³¤¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÏ»¹â¤Ë¹âÀìÂç²ñ¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¡Ö»³º¬¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¡¢·æºî¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¡Ê±îÅÏ¡Ë
±îÅÏ¡¡Àï»þÃæ¤Î44Ç¯¡¢9ºÐ¤À¤Ã¤¿ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬³ØÆ¸½¸ÃÄÁÂ³«¤Ç»³·Á¸©¤Î¾å»³¤ØÁ÷¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î11·îËö¤ËÌÌ²ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬µ¢¤ê¤Îµ¥¼Ö¤Çµ¯¤³¤·¤¿à»ö·ïá¤â¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÒËÜ¡¡¼ã¤¤¾¹»¤Î´éÌÌ¤ò2¡¢3È¯Ä¥¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¤¤Ö¸å¤Ç¤ª¤Õ¤¯¤í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
±îÅÏ¡¡Îó¼Ö¤Î¥Ç¥Ã¥¤âËþ°÷¡¢¤·¤«¤â¿áÀã¤Ç¿á¤¤Ã¤µ¤é¤·¡£ÀÖ¤óË·¤òÊú¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬É¬»à¤Ç¤ï¤¬»Ò¤òÀã¤«¤é¼é¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ïº©´ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¾¹»¤¬Ãæ¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡ÖËþ°÷¤À¡ª¡×¤È¡¢Èâ¤òÊÄ¤á¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬ÂÎ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ñ¤ò¼é¤ë·³¿Í¤«¡ª¡×¤È¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÄ¥¤êÈô¤Ð¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÀµµÁ´Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤ì¤È¡¢½ªÀïÄ¾¸å¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÊÃó·³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢¶äºÂ¤Î¿ô´ó²°¶¶¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂçÊÁ¤ÎGI¤¬ÆüËÜ¿Í½÷À¤ËÍí¤ó¤Ç¤Í¡£
¤½¤³¤Ë¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃË¤¬¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ò¶¶¤Î¾å¤«¤éÅê¤²Íî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢²¼¤Ë¤Ï³°¹êÀî¤È¤¤¤¦Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ÁêÅö¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ë¤½¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÍâÄ«¡¢¿ÆÉã¤«¤é¤Î½ñ¤ÃÖ¤¤¬ÊÙ¶¯´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇã¤¤¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤½¤¦¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¡£
±îÅÏ¡¡²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÅöÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¹¤°¤ËÅ´·ý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤«¡£
ÁÒËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±îÅÏ¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ÀÆ»²È¤Ë¤·¤Æ·ÉéÊ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¢¼Â¤ÎÉã¤«¤é¼ã¤¯¤·¤Æ»ö¶È¤ò·Ñ¤®¡¢Æü¿·°å³Ø¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦......¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤Þ¤ò¸å¤ËÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±îÅÏ¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëà¥Ò¥Ã¤Á¤ã¤óá¤â¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÎÄ»Õ¤Ç¡¢¸å¤ËÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¡Ê81¡Á2002Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤òÉÁ¤¯¤È¤¤ËÁðÂÀ¡Ê±é¡¦´ä¾ëÞæ°ì¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤¦¤ó¡¢ÁðÂÀ·»¤Á¤ã¤ó¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¤É¤Ã¤«Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬45Ç¯3·î¤Ë¿ÆÉã¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²¬»³¤Î¶â¸÷Ä®¡Ê¸½¡¦Àõ¸ý»Ô¡Ë¤Ë±ï¸ÎÁÂ³«¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ò¥Ã¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¤È¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¤Þ¤À10Âå¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËèÆüµì¼°¤ÎÂ¼ÅÄ½Æ¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥Ì¥¤È¤«¤ò2¡¢3É¤»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¹ø¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±îÅÏ¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¥Ò¥Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ÌÎ®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥Ê¤òÂ¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¶´¤à¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÐ¤òÍî¤È¤·¤Æµ¤Àä¤µ¤»¤Æ³Í¤ë¤ä¤êÊý¤À¤È¤«¡£¥¦¥Ê¥®¤ÎÊá¤Þ¤¨Êý¤È¤«¤Í¡£Ìµ¸ý¤À¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯ÏÓ¤Ã¤×¤·¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±îÅÏ¡¡Ä®¤ÎÉÔÎÉ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¡ÊÁÒÉß¹Ù³°¤Î¡Ë¿åÅç¤È¤¤¤¦ÃÏ¶è¤Ë³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÎÎýÊ¼¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¿åºÝÆÃ¹¶¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Í½²ÊÎýÀ¸¤¿¤Á¤¬¤É¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀÆü»à¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦·±Îý¤ò¤º¤Ã¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÍÁ³½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢½½¿ô¿Í¤ÇËÍ¤é¤Î³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼ÖºÂ¤Ç¼òÀ¹¤ê¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£½÷À¶µ»Õ¤¬Ãí°Õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Êú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶µÆ¬¤¬ÌÚÅá¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÅÜÌÄ¤ê¹þ¤à¤ó¤À¤±¤É¡¢Ï¢Ãæ¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ò¥Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Ã¤È¸½¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥¿¤ò¤Ä¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Î©¤Á»Ñ¤À¤±¤Ç¡Ê¹âÁÒ¡Ë·ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÌÁÍ§¡¦¹âÁÒ ·ò¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î......
±îÅÏ¡¡ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹âÁÒ ·ò¤µ¤ó¤È¤Ï¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤ÏÁÒËÜ¤µ¤óµÓËÜ¡¢·ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¡Ê78Ç¯¡¢Åì±Ç¡Ë¡¢¡Ø±Ø STATION¡Ù¡Ê81Ç¯¡¢ÅìÊõ¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÂç¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤ÏÉÙÎÉÌî¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÁÆËö¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
¤Ç¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìë¤º¤Ã¤ÈÃÈÏ§¤ÎÁ°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¤Î´ë²è¡£·ò¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢·ò¤µ¤ó¤Ï¿Í¤ËÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤À¤Î¡¢»þ·×¤À¤Î¤Ã¤Æ¡£
±îÅÏ¡¡ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÓ»þ·×¤â¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤ò¤ªÊÖ¤·¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£2·î16Æü¤¬Èà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤·¡ª¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¡ÊµÓËÜ¡Ë¤ò1ËÜ½ñ¤¾å¤²¡¢300Ëç¤Û¤É¤Î½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¸¶¹Æ¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤ó¤ÇÃÂÀ¸½Ë¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ëº¹¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ø±Ø STATION¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
±îÅÏ¡¡¤¹¤Æ¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£·ò¤µ¤ó¤Ï°Õ³°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤µ¤¾¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÒËÜ¡¡·ò¤µ¤ó¤ÏËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤ËºÂ¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢ÀµºÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤¹¤°ÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡£ÍâÄ«¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢·ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÁÒËÜ¤µ¤ó¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤ËÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤À¤±¤¬¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È·ÀÌó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡£
Í×¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î¥®¥ã¥é°Ê³°¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î²¿¡ó¤«¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤·¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤¬Á´Éô¸ò¾Ä¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦·ÀÌó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±îÅÏ¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï·ò¤µ¤ó¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë·º»ö¤Î±Ñ¼¡¤¬µï¼ò²°¤Î½÷Å¹¼ç¡¦¶Í»Ò¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¶Í»Ò¤Ï¡¢±Ñ¼¡¤ÎÀèÇÚ¡ÊÂçÂì½¨¼£¡Ë¤ò¼Í»¦¤·»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Ç¤¢¤ëÎø¿Í¡Ê¼¼ÅÄÆü½ÐÃË¡Ë¤ò¤Ò¤½¤«¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¼¡¤ÏÈà½÷¤ÎÉô²°¤Ç¤½¤ÎÃË¤ò¼Í»¦¡£
¸åÆü¡¢±Ñ¼¡¤Ï¶Í»Ò¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤é¤¦¤¬¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¡£±Ñ¼¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ç¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤¤¶Í»Ò¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢±Ñ¼¡¤Ï´ªÄê¤·¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤ë......¡£·ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤¢¤ì¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë3Æü¤°¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¹âÁÒ ·ò¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ñ¼¡¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÄÀÌÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡Ö¤¤¤ä¡¢Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡£
ºÆ¤ÓÀâÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿1»þ´ÖÌÛ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡£¤³¤ì¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±îÅÏ¡¡´è¸Ç¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÒËÜ¡¡·ò¤µ¤ó¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¾¡¿·¤ÈÅÁÀâÅª¤ä¤¯¤¶
±îÅÏ¡¡¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¤Ï½¾Íè¤Î¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÊ¬¤¬³¨²è¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤Î²»³Ú¤¬BGM¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¿§¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
ÁÒËÜ¡¡¤½¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¾¡¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈµþÅÔ¤ÎµÀ±à¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤¤¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿À¸Í¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ä¤¯¤¶¤ÎÂç´´Éô¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¼«ÅÁ¤ò½ñ¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¯¤é¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
ËÍ¤Ï¤ä¤¯¤¶¤È²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ·ù¤À¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ï¤·¤Î·»ÄïÊ¬¤Ê¤ó¤ä¡£ÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤·¡¢Íê¤à¡×¤È3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²ñ¤¦¤À¤±¤À¤è¡×¤ÈÀÞ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¤é¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¿À¸Í¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±îÅÏ¡¡ÇËÅ·¹Ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÒËÜ¡¡»°¥ÎµÜ±ØÁ°¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÉþÁõ¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¥º¥é¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ÆÏÃ½Ñ¤â¹ª¤ß¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¥ì¥¤¤Ç¥°¥é¥Þ¡¼¤Ê¿·¿Í¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¡£¡ÖÃË¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½÷À¤¬¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤Ò¤È¤ê¤¬¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤Ä¤«¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤êÙæ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿ÉÊú¤ä¤¡¡£²¿»ö¤â¿ÉÊú¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡£
±îÅÏ¡¡ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥ª¥í¥Ê¥ß¥óC¤ò¤³¤Ã¤½¤ê°û¤à´´Éô¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬ÍÌ¾»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤È´î¤Ö´´Éô¡¢³¨²è¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¿ÆÊ¬¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤ÆËÜÊÔ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£´°À®¸å¤ËÂÀ¿Á¤ÎÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç¿À¸Í¤Î¿ÆÊ¬½°¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§Âç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤¾¤ä¤¯¤¶¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æà¤¹¤¹¤¤ÎÂç³Øá¤Ç
±îÅÏ¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹½ÁÛ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø³¤¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤¬¸ø³«¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é2002°ä¸À¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤é23Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÒËÜ¡¡Â³ÊÔ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
±îÅÏ¡¡¥Õ¥¸Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Â³ÊÔ¤Ï¤´´ªÊÛ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÒËÜ¡¡¤¨¤¨¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂå¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£³Î¤«¤ËÂ¿¾¯¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃÝ±Û¡ÊÍ³¹¬¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Ç¥ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
¤½¤ì¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£1ËÜ²¿²¯±ß¤â¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÍ¤Ï¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Ï¡¢¥¼¥í¤Ç¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¶â¤ËÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±îÅÏ¡¡¤â¤·¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¡ÖÁÒËÜÀèÀ¸¡¢¤¼¤Ò¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ºî¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤é¡¢¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÁÒËÜ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
±îÅÏ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁÒËÜ¡¡ËÍ¤Ï¡¢¹õÈÄ¸ÞÏº¡Ê±é¡¦ÅÄÃæË®±Ò¡Ë¤Î»à¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢½ã¡Ê±é¡¦µÈ²¬½¨Î´¡Ë¤È·Ö¡Ê±é¡¦ÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤ÎÀÄÇ¯´ü¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÈ²¬¡Ê½¨Î´¡Ë¤È¤³¤³¡Ê¼«Âð¡Ë¤Ç»¶¡¹Îý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Í¡£
±îÅÏ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ê³ÊÆ®µ»¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê³ÊÆ®²È¤ÈÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ì¾ºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒËÜ¡¡ËÍ¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¾¡³¤½®¡Ù¡Ê74Ç¯¡Ë¤ÇNHK¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤·¤Æ¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é»¥ËÚ¤Î¤¹¤¹¤¤Î¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢2¡¢3Ç¯²á¤´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¿Í¤ÏÌîÅÞ¤Ó¤¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ËÃæ±û¤Î¸¢ÎÏÂÎÀ©¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±îÅÏ¡¡²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÒËÜ¡¡¤¨¤¨¡£¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤«¤éÎ®¤·¤Î²Î¼ê¡¢¤ä¤¯¤¶¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇàÂç½°á¤òÃÎ¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ëà¤¹¤¹¤¤ÎÂç³Øá¤Ç¤¹¤è¡£
º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤È¤NHK¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡üÁÒËÜ æâ¡Ê¤¯¤é¤â¤È¡¦¤½¤¦¡Ë¡¡
1935Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÈþ³Ø²ÊÂ´¶È¡£59Ç¯¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Æþ¼Ò¡£63Ç¯Âà¼Ò¸å¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªºî²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£77Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤Ë°Ü½»¡£84Ç¯¤Ë¡ÖÉÙÎÉÌî½Î¡×¤ò³«Àß¡¢ÇÐÍ¥¤ÈµÓËÜ²È¤Î°éÀ®¤Ë¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÔÎÏ¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁ°Î¬¤ª¤Õ¤¯¤íÍÍ¡Ù¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¡ØºòÆü¡¢ÈáÊÌ¤Ç¡Ù¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¡Ø±Ø STATION¡Ù¡Ø³¤¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Ê¤É¡£2000Ç¯¡¢»ç¼úË«¾Ï¼õ¾Ï¡¢10Ç¯¤Ë°°Æü¾®¼ú¾Ï¼õ¾Þ¡£02Ç¯¡¢µÆÃÓ´²¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡ü±îÅÏÅ¯Ìé¡Ê¤µ¤ë¤ï¤¿¤ê¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë¡¡
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡Ø³¤¤ÎÀï»Î¡Ù¡Ê½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³ÊÆ®Ì¡²è¡Ø¹â¹»Å´·ýÅÁ¥¿¥Õ¡Ù¡ØTOUGH¡Ù¡ØTOUGH Î¶¤ò·Ñ¤°ÃË¡Ù¤ÏÎß·×1600ËüÉôÄ¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡»£±Æ¡¿¹â¶¶Äê·É