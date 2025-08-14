「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「よくかむ習慣が集中力を上げていく」です。

【イラスト】食べることに集中することで得られるメリットは…

* * * * * * *

よくかむ習慣が集中力を上げていく

マインドフルネス

年をとると集中力が落ちます。これは多くの方が実感するところではないでしょうか。この集中力を食事をしながら鍛えることができます。

簡単です。よく「かむ」のです。よくかむようにすると、だんだんとかむことだけに集中できるようになります。

食事以外のことを考えることがなくなっていき、仕事などのストレスも減っていきます。そうなったら、少しずつ体の感覚に意識を向けていきましょう。

言葉で考えずに、五感で何を感じているか確かめていく。今という瞬間的な気持ちや体の状況をありのままに知覚する「マインドフルネス」の効果も期待できるでしょう。

食のスタイルを変える

私たちの体は、食べたり飲んだりするものから出来上がっています。食事は健康の基本なのです。

どんなときも、食べ物をゆっくりと味わいながらいただくライフスタイルを今確立すれば、この先ずっと心身ともに整える大きな習慣となるでしょう。自宅で仕事をする機会が増えた今、それができるチャンスです。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

毎食、どんな味や香りがするか、食べていくと味がどのように変化するか、あるいはどんな食感で歯ざわりなのか、その料理の食材は何なのか。

ゆっくりよくかみながら、ただただ目の前の食事に意識を向ける。満足度も高くなり、少ない量でも満足できるようになります。

※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。