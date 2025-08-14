AI技術をさまざまな産業と結びつけ、実用的なソリューションを競うコンペティション「AI FOR ALLスーパーリーグ」（以下「AIスーパーリーグ」）が先ごろ、広西壮（チワン）族自治区南寧市で始まった。「AIスーパーリーグ」の一環として、対ASEAN「AI＋越境EC」革新的応用コンペティション2025も同時に始動し、現在エントリー受付が正式に始まっている。「中国-ASEANデジタル貿易」に焦点を絞ったこの革新的なコンペティションには、AIによるECエンパワーメントの独創的なアイデアが数多く寄せられている。

情報によると、今回のコンペティションは「対ASEAN」を強調している。ソリューションの分野としては、ASEAN商品の輸入拡大のサポートや、ASEAN諸国とのEC人材育成および産学協力の強化、対ASEAN市場新興企業の育成・発掘を強調。「AIエンパワーメント」や垂直分野の「小さな切り口、深い応用」に焦点を絞り、産業応用を指向し、越境ECのトータルチェーン中核部分に実際に存在する問題の解消を模索し、越境EC商品選択・価格設定、的を絞ったマーケティング、スマートなカスタマーサービス、スマート物流、コンプライアンスおよびリスク管理などのシーンにおけるAI技術の応用をさらに掘り下げ、拡大することを目指す。また、「デジタル越境EC」を発展させ、コンペティションにおける資源サポートやプロジェクト実施支援などのメカニズムを通じ、「コンペティションを通じて投資を促進し、投資で生産を促進」という開催効果を発揮し、デジタル越境EC発展の良好なエコシステムをさらに構築することを企図している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）