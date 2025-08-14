メンズスキンケア大学が、2018年に男性ビジネスマンを対象に実施した調査によると、日本人男性のスキンケア実施率は約5割だったそうです。そんななか、小説家の高殿円さんは、アラフィフの夫が息子の影響で突然スキンケアに目覚めたという体験をし、「おじさんの多くはなぜ『肌を気にすることが恥ずかしい』のか？」という疑問を抱きます。今回は、そんな高殿さんの著書『父と息子のスキンケア』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】労働者と経営者、昭和世代と令和世代……「潤い格差」の実態に迫る！高殿円『父と息子のスキンケア』

ドラッグストアを調査してみた

まず、メンズ二人がでかけるのは、大きく分けて３つ。スーパー、ドラッグストア、下着・日用品を買うためのＧＵ・無印などのショップである。特に息子は敏感肌で下着にはこだわりがあるため、昔から相談を受けていたが、お年頃になってさすがにパンツの相談を母親にするのも抵抗があるだろうと、父親に役目をバトンタッチしていたのだった。

（よし、まずはドラッグストアを調査だ）

二人が休日のルーティーンで訪れているであろう、近くのショッピングモールに入っている大型チェーン店を訪れた。

そこは、いわゆる消費財を中心に広々と展開している店で、当然ながら韓国コスメ・チープコスメなどの女性用化粧品に売り場を大きく割いており、昼間は主婦など女性客のほうが多い。ぱっと目につくのはシャンプーなどの売り場、季節ものの特設コーナーなどだ。

さすがにこれだけ大きければ男性用化粧品もそれなりにあるだろう、と思って探しはじめた。

列を通り過ぎる。

ない。

また戻る。

ない。

「そんなわけなくない？？？」

何度かそれを繰り返したあげく、ギブアップして店員さんに場所を尋ねる私。すると何度も目の前を通っていた棚に案内された。

「えっ、ここ？」

私がおじさんでもこれは買わない

目がスルーしていた。というか思ったより足下にあった。正直、えっこれだけ？ と二度びっくりした。少ない。それは、私が女でありとあらゆる細かい要望に応えた女性向けの商品ラインナップを見慣れているからかもしれない。

（いやあ、これは、正直ここから選んで買ってみようかなって気はおきないかもしれないな）

と思った。女性向けなら目線近くにこれが売れてます、とかＣＭキャラクターなどを務めたアイドルのＰＯＰや宣材があって、キラキラしたセンスいいパッケージ商品があって、当然テスターもあって、いくつか試してみたのちこれにしようと決めるもの。

それに比べて男性用化粧品は、かろうじて商品棚は存在するものの、明らかに大事にされてない感満載の陳列、そして数も少なく、テスターもない。

だめだ……、私がおじさんでもこれは買わない。

うちのメンズ二人がこの売り場を訪れ、「ちょっと……、やめとこうか」となり、以前、品質が保証されている私の高級化粧品をテスターにするに至った理由がここで解明されたわけである。もう二度とやっていただきたくないが!!

なぜ新興勢力が弱いのか

ちなみに、現在ドラッグストアに必ずあるだろう男性用化粧品トップ層は、ｕｎｏ、メンズビオレ、ニベアメン、ルシードなどなどである。

ｕｎｏは言わずと知れたメンズプチプララインで、メンズビオレはトップ消費財メーカー花王が誇る代表ライン。ニベアは納得の知名度だし、ルシードは汗ふきシートの圧倒的シェアを誇るギャツビーと同じマンダムのブランド。ほかにもキュレルや小林製薬のメンズケシミンシリーズなどを置いているドラッグストアもあるようだ。



ちなみにマンダムは遡れば１９２７年に創業という歴史を誇る大阪の化粧品会社である。男性用化粧品に限って言うと資生堂や花王ともタイマン張れるブランドであるのだが、いかんせんほかの新興勢力が弱い。

だって、これが女性用化粧品の棚なら、次から次へと新人が現れては棚を巡って仁義なき陣取り合戦を繰り広げ、そこに韓国コスメが殴り込みをかけては、ちふれなどのお母さんブランドも年季の入った堂々たる戦いぶりをみせるなど、棚にとにかく活気があるのだ。それにくらべて男性用化粧品はなんとも勢いも華やかさもない。なんか50年アイドルやってる人たちの下に若手がいない、みたいなイメージなのである。

どうしてこんなことに……。私はやや呆然とした。だって人類の半分は男のはず。そして顔を洗ったあとは保湿しないと皮膚がトラブるのだって人類共通のはず。なのにこの差はいったいなんなんだ??

※本稿は、『父と息子のスキンケア』（早川書房）の一部を再編集したものです。