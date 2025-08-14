ÃÝÆâÍ³·Ã¡¡Â¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ÌÀ¤«¤¹¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤âÆ±Ä´¡ÖÂçÂÎ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î·¤¤Ï24.5¤Þ¤Ç¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê39¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¡£ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢25¥»¥ó¥Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷À¤Î¤À¤È¡¢ÂçÂÎ24.5¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤·¤«¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¡È·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤ê24.5¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤Ç¤â¡¢¥®¥ê¥®¥ê24.5¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÌµÍý¤·¤ÆÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Ä¥¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤â¡Ö»ä25¤«25.5¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¤ªÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥º¤È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÂçÂÎ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î·¤¤Ï24.5¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¤¬26¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÃÏµå¾å¤Ë25¥»¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤À¤±¡×¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£