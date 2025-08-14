元ＡＫＢ４８で女優の河西智美が、大御所へのあいさつで「号泣」したエピソードを語った。

１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演。上下関係についてのトークで「私はホリプロなんですけど、初めて年末の歌番組にグループで出るときに、和田アキ子さんの楽屋にごあいさつに行くというのがあって」と説明。「あんまりキャーキャー若者が『お願いしま〜す！』って行くのもよくないなと思ったのもあって、『あ、よろしくお願いします』って低姿勢で行った」という。

すると「メイク中のアッコさんが『止めて！』って言って、『やり直しや！』って。『そんな小さい声じゃ聞こえんやろ！』ってめちゃ怒られて」と和田が激怒。「もう１回出て『失礼します！よろしくお願いします！』ってやったんですけど、アッコさんの意図としては新人だし、まだ若いんだから、キャピキャピ元気にやることが一番大事だと。ホリプロから来るっていうので楽しみにしてたのに、他の事務所の子よりも元気なかった。これはよくないなと思って言ったんだよっていうことをすごい言って下さって」と明かし、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、もうその後エレベーターで号泣しました」と振り返っていた。

河西は２００６年にＡＫＢ４８の２期生メンバーオーディションに合格しデビュー。同期は大島優子、宮澤佐江ら。１３年に卒業し、女優や歌手として活動している。私生活では新体操講師の小山圭太さんと２１年に結婚し、２２年に第１子女児を出産した。