¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Û»¥ËÚËÊ¿¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç£³°Ì¡Ä£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤ÎÁêÂôÉ¢ÂÀ¤¬£´²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥µß±ç¤Ç¹×¸¥
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡þÅì¾¦¥Æ¥¯¥Î´úÁèÃ¥Âè£´²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåËÌ³¤Æ»Âç²ñ¡¡¢¦£³°Ì·èÄêÀï¡¡»¥ËÚËÊ¿£·¡Ý£¶»¥ËÚ¼ê°ð¡Ê£±£±Æü¡¦»¥ËÚ¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¡¡ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î»¥ËÚËÊ¿¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÏÆ»ÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢»¥ËÚ¼ê°ð¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë£·¡½£¶¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡££²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤ÎÁêÂôÉ¢ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£´²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥µß±ç¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£·è¾¡¤ÏÆüÎ©¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à½¨¸÷¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ë£¶¡½£´¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££µÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç£³²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿ÁêÂô¤Ï¤³¤Î²ó¤ò£°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤Î°ìµó£µÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡££´²ó¤Î¼éÈ÷¤â£°ÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç£²ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡££¶²ó¤Þ¤ÇÈ¿·â¤ò£±¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢ÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÁêÂô¤Ï¡Öµå¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³°³Ñ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£Áá¤á¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÅê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï£³ÈÖ¼ê¡£¹õ´ä¸øÆó´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡ÖÁêÂô¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡£³Ç¯À¸¤Ï£±£¶Æü³«Ëë¤Î£È£É£Ó¥«¥Ã¥×ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ë¡£ÁêÂô¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ë¤»¤º¡¢£±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Àï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½ª¤ÎÈþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ù»¥ËÚËÊ¿¡¦À¶Ìî³¾¡Ê£´²ó¤Ëµ®½Å¤ÊÃæµ¾Èô¡Ë¡ÖÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×