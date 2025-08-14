²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë2Ç¯À¸¤Î¿·¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¹âÉôÎ¦¤Ï¡È³Ø¶ÈÍ¥½¨¡É¡¡ÍÌ¾Âç³Ø¤È¥×¥í¤¬³ÍÆÀ¤ò½ä¤ê¿åÌÌ²¼¤Ç¡Ö¾ðÊóÀï¡×¤â
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡É¤¬¸½¤ì¤¿¡½¡½¡£À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¹âÉôÎ¦¤¬À»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡£²Æ¤ÎÀÅ²¬Âç²ñ¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«3¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿2Ç¯À¸º¸ÏÓ¤Ï¡¢8·î9Æü¤Î°ñ¾ëÂåÉ½¤ÎÌÀ½¨ÆüÎ©Àï¡£Èï°ÂÂÇ4¡¢¼«ÀÕÅÀ0¡¢1¼ºÅÀ´°Åê¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ½¨ÆüÎ©¤Î¶âÂô´ÆÆÄ¤â¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¹âÉôÎ¦Áª¼ê¤ÎÎÏÅê
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï145¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¶î»È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢µå°Ò¡¢À©µå¤È¤â¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤È¤Æ¤â2Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿ÌÀ½¨ÆüÎ©¤Î¶âÂôÀ®Êô´ÆÆÄ¤â¡¢¹âÉô¤ËÃ¦Ë¹¤À¡£
¡¡¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸÷À±³Ø±¡¡Ê¸½¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡Ë¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤ËºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿¤Û¤«¡¢ÌÀ½¨ÆüÎ©¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤äÁýÅÄÎ¦¡Êµð¿Í¡Ë¤é¹¥ÂÇ¼Ô¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Î°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂ®µåÃæ¿´¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃúÇ«¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶âÂô´ÆÆÄ¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï¡¢¹âÉô¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À2Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç»²¹ÍÄøÅÙ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯ÏÓ¤â¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤É¤ó²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤Î»È¤¤Êý¤â¾å¼ê¤¤¡£¡Ê¿ÈÄ¹174Ñ¡¢ÂÎ½Å68Ô¤Ç¡ËÂÎ¤¬ºÙ¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡2Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹âÉô¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò´ðËÜÀþ¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åì³¤ÃÏ¶èÃ´Åö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¹âÉô¤Ïºë¶Ì¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¼«¤é´õË¾¤·¤ÆÀÅ²¬¤Ë¤¢¤ëÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ³ØÅö½é¤«¤éÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ø¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø¹»Â¦¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÌîµå¤âÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë»Ò¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢ÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦É¾È½¤ÏÅöÁ³¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÊÌîµå¤¬¶¯¤¯¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¡ËÊ£¿ô¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤â¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£ÍÌ¾Âç³Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Â¦¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¡¢ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥×¥íÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¸ò¾Ä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÅì³¤ÃÏ¶èÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÍË¾Áª¼ê¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÁªÈ´¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢´û¤Ë¿Ê³Ø¤ä¼Ò²ñ¿ÍÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óº¸ÏÓ¤Î¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÜÂôÂçÃÏ¡Ê¹âÂ¢»û¡Ë¤ÏÁá¡¹¤Ë¼Ò²ñ¿Í´õË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤âÅìµþ¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¡¢2Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ë¹âÉô¤ò½ä¤ëÁèÃ¥Àï¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤ä¼Ò²ñ¿Í¥µ¥¤¥É¤ÎÆ°¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿ÊÏ©¤òÁá¤¯·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤ÏºÇ½ª³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡ÈÆâ¡¹Äê¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤Î³ØÀ¸Ìîµå¤Ç²ø²æ¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤¬¡¢Éª¤òÄË¤á¤Æ¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤â¡¢·è¤á¤¿½ç°Ì°Ê²¼¤Ê¤éÆþ¼Ò¤¹¤ë¡È¥×¥íÂÔ¤Á¡É¤ÇÆâÄê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥×¥í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥×¥í¤Ê¤é¥×¥í¡Ù¡Ø¿Ê³Ø¤Ê¤é¿Ê³Ø¡Ù¡Ø¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¼Ò²ñ¿Í¡Ù¤È¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÊÏ©¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Áª¼êÂ¦¤«¤é¤·¤Æ¤âÁá¤¯¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ëÊ¬¡¢°ìÊý¤Çµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿ÊÏ©¤¬Áá¤¯·è¤Þ¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÀ³²¤ÏÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥àÎ¾ÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹âÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë¿ÊÏ©¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¥×¥í»ÖË¾¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¹âÉô¤ÎÅêµå¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÇ®¿´¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥×¥í»ÖË¾¤È¤Ê¤ì¤Ð³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëµåÃÄ¤ÏÅöÁ³¡¢Â¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
