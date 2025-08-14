【MLB】エンゼルス7−6ドジャース（8月12日・日本時間8月13日）

【映像】ベンチでチームメイトが”大暴れ”

8月12日（日本時間8月13日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が豪快な勝ち越し弾を放った際に、ベンチで異常な興奮ぶりを見せていたチームメイトの姿が話題となっている。

両チームが小刻みに点を取り合い、5-5の同点の迎えた9回表・ドジャースの攻撃。この回先頭の1番・大谷は、この回から7番手として投入された“400セーブ超えの男”ケンリー・ジャンセンとの対戦に。そのジャンセン、大谷の“狙っている感”を感じ取ったのか、初球は外角高めへとわずかに外れる148km/hのカットボールで様子を見ると、続く2球目に投じたのは、真ん中やや高め、外寄りのコースへの148km/hのカットボール。しかしこれを待っていたのか、大谷は上手くタメを作った上でしっかりと捉えると、それを右方向へと巻き上げるように振り抜き、瞬く間に伸び上がる高速の飛球に。これが瞬く間にスタンドへと着弾し、ドジャースはついに1点を勝ち越すこととなった。

すると、確信歩き＆ワイルドなバット投げの後で、ポンと1つ手を叩いてダイヤモンドを一周しはじめる大谷に、ベンチのチームメイトたちも歓喜の声を上げることとなったが、そのなかでもとりわけ目を引いたのが、大谷とバッテリーを組むこともある若手捕手のダルトン・ラッシング。最前列で立っていたラッシングは、かなり興奮した様子でベンチのフェンスを力いっぱい叩き続け、その喜びを表現することに。そのため、こうしたラッシングの姿に、野球ファンからは「ラッシングｗ」「ラッシング、ベンチ壊すんかw」「ヤバすぎる」「やりすぎw」「めっちゃええムードやん」「負けるなよなw」「なおドw」といった様々な反響が巻き起こることとなった。

ラッシング、6回に迎えた大谷の第4打席の際には、一塁走者となっていたものの、大谷が放ったショートへのライナーで帰塁が間に合わず、二塁走者のミゲル・ロハスとともにアウトとなり、まさかのトリプルプレーに。そうした形で好機をフイにした後とあって、勝ち越し弾となったこの一撃への喜びは、打った大谷と同じかそれ以上に、大きなものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）