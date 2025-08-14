履き心地とデザインを両立した万能モデル【ビルケンシュトック】のファッションサンダルがAmazonで販売中！
水辺も街中も軽やかに歩ける一足【ビルケンシュトック】のファッションサンダルがAmazonで販売中！
従来のビルケンシュトックのデザインはそのままに、軽量・耐水素材のEVAを使用し、デザイン性と機能性を兼ねそなえたアイテム。ビルケンシュトックのファーストモデルとなるMADRID/マドリッド。普段使いはもちろん、雨の日や水場のレジャーでも活躍する。スライダータイプで着脱もスムーズ、オフィスの室内履きとしてもおすすめ。
軽量で耐水性のあるEVA素材を使用したサンダルは、水辺や雨の日の外出にも安心して使える仕様になっている。
バックル付きの調整ベルトで足幅にしっかりフィット。ナロー幅の設計でスマートなシルエットを演出する。
1cmヒールで歩きやすく、着脱が簡単なスライダータイプ。オフィスや自宅での室内履きにも適している。
クラシックなデザインを継承しながらも、機能性を高めたモデル。シンプルな見た目でスタイルを選ばず合わせやすい。
