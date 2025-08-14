ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

水辺も街中も軽やかに歩ける一足【ビルケンシュトック】のファッションサンダルがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


従来のビルケンシュトックのデザインはそのままに、軽量・耐水素材のEVAを使用し、デザイン性と機能性を兼ねそなえたアイテム。ビルケンシュトックのファーストモデルとなるMADRID/マドリッド。普段使いはもちろん、雨の日や水場のレジャーでも活躍する。スライダータイプで着脱もスムーズ、オフィスの室内履きとしてもおすすめ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


軽量で耐水性のあるEVA素材を使用したサンダルは、水辺や雨の日の外出にも安心して使える仕様になっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


バックル付きの調整ベルトで足幅にしっかりフィット。ナロー幅の設計でスマートなシルエットを演出する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


1cmヒールで歩きやすく、着脱が簡単なスライダータイプ。オフィスや自宅での室内履きにも適している。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


クラシックなデザインを継承しながらも、機能性を高めたモデル。シンプルな見た目でスタイルを選ばず合わせやすい。