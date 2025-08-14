

2025年4月17日に発売となったスバルの新型「フォレスター」。グレードは大きく「Premium」「X-BREAK」「SPORT」の3つに分けることができ、明確なキャラクターの差別化が図られている（写真：SUBARU）

スバルのクロスオーバーSUVとして高い人気を誇っている「フォレスター」が、2025年4月に通算6代目モデルへとフルモデルチェンジを果たした。

1997年に登場した初代モデルは、「インプレッサ」と「レガシィ」の間を埋める車種として投入され、デビュー時は全車2.0Lの水平対向4気筒ターボエンジンが搭載されるなど、スポーティなクロスオーバーSUVというキャラクターが与えられていた。

しかし、時代が進むにつれてスバルのラインナップも変化し、レガシィの終売や当時のフォレスターに近いキャラクターの「クロストレック」の登場などもあり、気づけばフォレスターはEVの「ソルテラ」を除けば「WRX S4」に次ぐ高額車となっているのだが、そんな新型フォレスターを買うならどのグレードがオススメなのだろうか。

パワートレインはストロングハイブリッドと直噴ターボ

新型フォレスターも歴代モデルと同じく全車がAWD（全輪駆動）となる点は踏襲されているが、パワートレインは先代の途中で追加された水平対向4気筒1.8Lの直噴ターボに加え、クロストレックにも搭載されている水平対向4気筒2.5Lエンジンにモーターを組み合わせたストロングハイブリッドの2種類が用意された。



全グレードで4輪駆動となるAWDを採用している点については共通（写真：SUBARU）

ハイブリッドシステムには、動力源であるエンジンとモーターを効率よく使い分けるシリーズ・パラレル方式が採用しているが、AWDについてはプロペラシャフトで前後輪をつなぐ機械式AWDが採用されており、スバルらしい優れた走行安定性を実現しているのがポイントだ。

ただそれゆえ、燃費性能はストロングハイブリッドでありながら18.8km/L（X-BREAK S:HEVのWLTCモード燃費）にとどまり、1.8L直噴ターボの13.6km/Lから大幅に向上しているワケではないため、ハイブリッドモデルを選ぶなら燃費性能以外の部分にどこまで魅力を感じることができるかにかかっているといえるだろう。



X-BREAKのパワートレイン（写真：SUBARU）

ただ悩ましいのが、各グレードにハイブリッドとガソリンが用意されているのではなく、ハイブリッド4グレード、ガソリン2グレードとそれぞれに装備内容も異なっているという点だ。

そのため、パワートレインだけでなく、その他の装備も含めてどんな仕様が自分にマッチするのかを考える必要があるのである。

グレードごとの特徴はどうなっている？



X-BREAKのスタイリング（写真：SUBARU）

新型フォレスターのグレードはカタログ上で6グレードとなっているが、実質的にはハイブリッドモデルの「Premium S:HEV」系と「X-BREAK S:HEV」系、ガソリンターボモデルの「SPORT」系が存在し、各グレードに高度運転支援システムの「アイサイトX」が搭載される「EX」が用意されるといった具合だ。

このアイサイトXはGPSや準天頂衛星システム「みちびき」の情報などを使って高度な運転支援をしてくれるもので、渋滞時のハンズオフ走行などをはじめとした先進機能が追加され、長距離移動がさらに快適になるというもの。

ちなみにEX系を選ばなくても通常のアイサイトは搭載される。Premiumで11万円高、X-BREAKで27万5000円高、SPORTで14万3000円高になるが、アイサイトXにアップグレードができるので、長距離移動が多いユーザーは一考の価値はあるだろう。

ちなみにグレードごとの価格は以下のとおりだ。

【グレード設定および価格一覧】

SPORT（ターボエンジンモデル） 404万8000円

SPORT Black Selection（ターボエンジンモデル） 415万8000円

SPORT EX（アイサイトX搭載・ターボエンジンモデル） 419万1000円

X-BREAK S:HEV（ハイブリッドモデル） 420万2000円

SPORT EX Black Selection（アイサイトX搭載・ターボエンジンモデル） 430万1000円

X-BREAK S:HEV EX（アイサイトX搭載・ハイブリッドモデル） 447万7000円

Premium S:HEV（ハイブリッドモデル） 448万8000円

Premium S:HEV EX（アイサイトX搭載・ハイブリッドモデル） 459万8000円

グレードによってEXの追加装備が異なる



Premium S:HEV EXのリアビュー（写真：SUBARU）

なお、グレードによってEXとの価格差が大きく異なっているが、Premiumは純粋にアイサイトXが搭載されるだけの違いなのに対し、SPORTではメーターが「4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ付ルミセントメーター」から、「12.3インチフル液晶メーター」になるという変更もプラスされる。

さらにX-BREAKでは、「キックセンサー付ハンズフリーパワーリヤゲート」「運転席10ウェイ/助手席8ウェイパワーシート」「アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能」「リバース連動ドアミラー」「ドアミラーメモリー＆オート格納機能」「ドライバーモニタリングシステム」などもセットで追加となるため差額が大きくなっている。



X-BREAKのリアビュー（写真：SUBARU）

なお、これらのX-BREAK EXで追加される装備はほかのグレードであれば、EXでなくても標準装備となるので、X-BREAKは装備がかなり厳選されているということになるだろう。

そして各グレードの特徴だが、最も高額なグレードとなる「Premium」系は価格のとおりストロングハイブリッドモデルの最上級グレードという扱いで、ホイールは他グレードよりも1インチ大きな19インチとなり、グリルやバンパー下部、サイドクラッティングなどがダークグレー塗装となるのが外装の大きな違い。インテリアは撥水のファブリック/トリコットのシートが備わるほか、本革シートをメーカーオプションで選択することもできる。



Premium S:HEV EXのインテリア（写真：SUBARU）

なお、この本革シートのオプションは、ハーマンカードンサウンドシステムとAC100V・1500Wのアクセサリーコンセントとのセットオプションとなっており、39万6000円高となる。

ハイブリッドモデルならではの1500W対応のアクセサリーコンセントは魅力だが、本革シートやハーマンカードンサウンドシステムとのセットで高額かつ、Premiumにのみ用意されるのが悩ましいところだろう。

X-BRAEKの特徴について



X-BREAKの走行イメージ（写真：SUBARU）

続いて「X-BREAK」は、4代目モデルで特別仕様車として登場して以降、アクティブな印象のスタイルや撥水機能を持ったインテリアでタフに使える点が人気のグレードで、今回はストロングハイブリッドモデルに設定される。

価格は420万2000円からとなり、ガソリンターボモデルのSPORTと比べると15万4000円高となっているが、前述したようにパワーリヤゲートやパワーシートなどを非装着とすることで価格を抑えているので、オプションでこれらを選択できるようになっているものの、13万2000円高となるので買い得感が失われてしまうのが悩ましい。

ガソリンターボエンジン採用のSPORT



SPORT EXのエクステリア（写真：SUBARU）

そして最後の「SPORT」は、唯一1.8Lのガソリンターボエンジンを搭載するモデルで、エクステリアにはブロンズカラーの加飾が与えられるのが特徴。インテリアは撥水機能こそ備わらないが、ウルトラスエードと合成皮革のコンビシートや本革巻きのステアリング＆シフトノブなどが標準で備わる。



価格だけを見ると、最も安価となっているが廉価グレードという印象を受けるが、じつはそうではない。グレード名のとおり“スポーツ”な仕上がりで、ハイブリッドモデルには備わらない超飽和バルブ付きダンパーがおごられるなど、スポーティな仕上がりとなっているのが特徴だ。

このように新型フォレスターは各グレードが明確なキャラクターを備えており、上質な装備がほしければ「Premium」を、アクティブに使い倒すギアとして選ぶなら「X-BREAK」を、そしてスポーティなSUVがほしいのであれば「SPORT」を選び、必要に応じて「アイサイトX」が搭載される「EX」を選んだり、メーカーオプションを選んだりするのがいいのではないだろうか。

（小鮒 康一 ： フリー（ライ）ター）