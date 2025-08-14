「ABEMA」独占のインタビュー企画「おはようロバーツ」最新回

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画「おはようロバーツ」を11日に放送した。このインタビューはドジャースタジアムの監督室で行われ、チームを第一に考える大谷翔平投手の姿勢が見えた裏話を明かした。

監督は、ムーキー・ベッツ内野手の不振脱却を目的として、開幕から1番打者として起用していた大谷の打順を、7月20日（日本時間21日）から2番に変更した経緯を説明。「打線についてショウヘイと話したよ」「ベッツの調子が戻りそうなら2番から動かそうと思う」と、事前に大谷と話し合いを行っていたことを明らかにした。

この打順再編の意図に対し、大谷は「必要なことならやってください」「9番を打てと言うなら打ちますよ」と返答したという。これを聞いたロバーツ監督は「『9番はない、せいぜい2番』だと言ったけどね」と思わず笑顔。チームを柔軟に支える大谷の姿勢を振り返った。

8月4日（同5日）から、再び大谷を1番に据えたロバーツ監督。試行錯誤が実ったのか、ベッツは5日（同6日）から6試合連続安打を継続中。月間打率も.268と復調の兆しを見せている。



（THE ANSWER編集部）