女優の星野真里（44）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。友達がいないと明かした。

この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から何かコンプレックスがあるか？と聞かれた星野は「私は…友達がいないことがコンプレックスです」と語った。

星野は「学生時代の友達はいるんですけど、でも今現在2年とか3年会ってないですし、そんなに連絡を取っていない人のことを友達と言っていいのだろうか？って思う」とし、「今、一緒にご飯食べたりする人はいるんですけど、でもそれは、娘を通じて知り合ったママ友だから、私の友達よりも、娘の友達のお母さんっていうことで、一緒にいられるのかな、と思う」と続けた。

上田が「後々、娘さんたちが成長して大きくなって、ママだけで集まるなんていうことだって多々あるでしょ？」と聞くと「娘がいなくなったら、私の話を聞いてくれるのかな…とか。私の話、面白くないし、話を膨らませられないから、相手に一生懸命、話してもらっちゃっているのかな、とかって思うと、友達って言っていいのかなって」と深刻そうに語っていた。

星野は11年に当時はTBSアナウンサーだった高野貴裕氏（東京都議会議員）と結婚。現在小学4年生の長女は、2歳で全身の筋肉が弱い、あるいは低下していく病である「先天性ミオパチー」の一種の「中心核ミオパチー」であると診断されたと明かしている。