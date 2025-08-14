お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が13日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちアワー」（後8・00）に出演。今回のロケでの“不満”を口にする場面があった。

今回は「夏休みSP」として「名探偵コナンのトリックガチ検証」が放送された。その中でエースが検証したのは「自然同化トリック」。これは同作に登場するFBI捜査官アンドレ・キャメルが森に隠れるために使ったトリックで、土とオリーブオイルを使って森と同化していた。

服にオリーブオイルをたっぷりとかけて土になじませ、顔にも土をつけて森で検証。森に立ったエースを探すVTRが流れたが、出演者たちは探すことができなかった。検証成功にスタジオからは「すげぇ!」「おぉー」「全然わかんなかった」と拍手が起こった。

VTRの最後にスタッフから「今、一番言いたいことは?」と聞かれたエースは「言いたいことですか?昼からにしてください」と訴えた。続けて「朝6時に起きたっていうのが一番腹立つ」と本音を伝えてスタジオの笑いを誘った。

スタジオにも出演していたエースは「朝6時に山連れて行かれて…オリーブオイルと土塗って…その後30分後にルミネで漫才でした」と過酷な日程だったことを明かした。これにはスタジオから「えぇ〜!?」と驚きの声が上がり、MCのノブも「朝一出番のさらに前にやったん!?」と衝撃。エースは「そうですよ!朝なんか一番オリーブオイル塗りたないのに」と返して爆笑を誘った。