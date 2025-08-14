この記事をまとめると ■インドネシアの大統領公用車としてPTピンダッド社の「マウン」が採用された ■インドネシアのプラボウォ大統領は国民車ブランドの立ち上げも表明している ■GIIAS2025の会場にも見慣れないインドネシア車が展示されていた

インドネシアは国民車ブランドの立ち上げを狙っている

2024年10月にプラボウォ・スビアント氏が新しいインドネシア大統領として正式就任した。その就任式のときに初披露された大統領公用車は見慣れないSUVであった。その公用車こそ、インドネシア国営兵器製造会社「PTピンダッド社」が製造したインドネシアの国産車「マウン」だ。また、地元報道ではプラボウォ大統領は「公用車に輸入車は使わない」という意向を示しているとしている。

インドネシアは東南アジア地域において、タイに次ぐ自動車生産大国となっている。2024暦年（2024年1月から12月）締めでの年間自動車生産台数は119万6664台となり、世界ランキングでもカナダに次いで15位となっている。

しかし、インドネシア自国の量販自動車メーカーというものはなく、日系や韓国、中国系などの外資メーカーがインドネシアに現地工場を構えて生産し、インドネシア国内だけではなく諸外国へ輸出も行っている。インドネシア国内における新車販売台数は2024暦年締めでの年間販売台数は86万5723台となり、タイが2024暦年締めでは急落したものの57万2675台、マレーシアが81万6747台となっており、東南アジア最大の新車販売市場となっている。

しかも、プラボウォ大統領はマレーシアのように自国ブランド、つまり国民車ブランドの立ち上げも表明していると報じられている。

タイを抜き、東南アジアでは2番目に大きい新車販売市場となっているのがマレーシア。ほかの東南アジア諸国と少々事情が異なるのが、「プロトン（第1国民車）」と「プロドゥア（第2国民車）」というふたつの国民車ブランドをもつ、大変珍しい国となっていることだ。

とはいっても、プロトン車のラインアップはほぼ中国の吉利汽車の車種ベース（2017年に吉利汽車が資本参加している）となっており、プロドゥアでは資本参加しているダイハツのモデルをベースとしたモデルをそれぞれ生産している。

2024暦年締めでの年間新車販売台数でみると、マレーシア国内での新車総販売台数81万6747台のうち、プロドゥアが35万8102台（シェア43.8％）、プロトンが14万7587台（シェア18.1％）となり、合わせて61.9％という圧倒的なシェアを誇っている。日本の高度経済成長を手本にしたともされるマレーシアの経済成長政策のなかで国民車が育まれたのである。

GIIAS2025にも見慣れないインドネシア車が登場

プラボウォ大統領が就任してから初めての開催となった、GIIAS2025（ガイキンド・インドネシア国際オートショー／2025年7月24日〜8月3日開催）の会場内でも、いままで会場内では見かけなかったインドネシア車が展示されていた。

大統領の「国民車を」という意向があるのに、展示棟ではなく会場内コンコース部という寂しい場所にブースを構えたのは、インドネシアでは家電ブランドや電動スクーターですでに有名な「ポリトロン（PTハルトノ・イスタナ・テクノロジー）」のBEV（バッテリー電気自動車）だ。「G3/G3＋」というクロスオーバーSUVスタイルのBEV（バッテリー電気自動車）は、中国の家電大手「創維集団（創維グループ）」の自動車製造部門となる「創維汽車（スカイワース・オートモービル・インテリジェンス社）」との共同開発車となっている。

報道では単なる創維汽車モデルの現地生産版ではなく、「スカイワースK」というモデルをベースに、インドネシア市場に合わせた共同開発が行われているとしていた。なお、部品を中国から輸入してインドネシア国内でノックダウン生産されている。

ユニークなのは車両購入時にバッテリーについては、レンタル扱いとすることで、買い取り（バッテリーも買い取り）の場合の4億1900万ルピア（約383万円）に対し、2憶9900万ルピア（約273万円／バッテリー月額利用料120万ルピア［約1.1万円］が別途かかる）となり、BEVでありがちな割高な車両価格の緩和も図られている。

さらに、こちらもBEVでありがちな不安要素である、再販価値の落ち込みスピードの速さに対しては、3年後の再販価値として新車販売価格の70％を保証するとしている。正式発売となったのは2025年5月で、月販目標台数は1500台とのこと。どこまで存在感を示すことができるかこうご期待といったところである。

もうひとつ気になったのが「i2Cプロジェクト」という展示ブースで、こちらもコンコースにブースを構えていた。i2Cとはインドネシアの国家電気自動車プロジェクトの略称である。しかもポリトロンのような、外資との共同開発のようなものではなく、純粋なインドネシア車を目指していると地元では報道されている。

とはいうものの、「すべてを自前で」とはいかないので、このプロジェクトについてイタルデザインにインドネシア政府が支援を委託しているとも報じられている。展示されていたのはフルスケールでのモックアップ（原寸大模型）であった。さしずめ、ベトナムのヴィンファストあたりをモデルとしているとも報じられていた。

GIIASは毎年開催されている、次回、つまり2026年には正式な展示棟内にポリトロンやi2Cが展示ブースを構えているかもしれない。「自国自動車ブランドをもちたい」という、経済成長の進むインドネシアの勢いというものを感じるトピックである。