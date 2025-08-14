ÇðÌÚÍ³µª¡¡¼«¿È¤ÎÂÎ·Á¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏAKB48»þÂå¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¡£MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö10Âå¤Î»þ¤Ë¡¢AKB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢³§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇðÌÚÍ³µª¡¡Æ¹Ä¹¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¸¡¾Ú²èÁü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¤Í¡×¶¦±é¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤é¤«¤é¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤ë¤â¡ÖÆ¹Ä¹¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇðÌÚ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤´¤Þ¤«¤¹ÊýË¡¤ò¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¼ê¤ò¼«Ê¬¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÆ¹¤òÁ´Éô±£¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Ä¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇðÌÚÍ³µª¤Ã¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Æ¹Ä¹¤È¤«¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£