怪奇ユニット「都市ボーイズ」として活動し、呪物コレクターとしても知られる、はやせやすひろさん。そんな彼のもとに、ある手鏡がやってきた――いわく、＜覗くと死ぬ鏡＞。引き取ったが最後、本当にあった恐怖体験。

僕は数多くの呪物たちと共に生活をしているが、日常生活においてそれらの効力が僕の身に発動したことはほとんどない。周囲の人間、例えば僕の奥さんや「都市ボーイズ」の相方である岸本さんには、過去に呪物による影響、障りのようなことも少なからずあったのだが、所有者である僕自身に影響が出たことは、実はほとんどない。

以前、僕はある霊能力者に霊視をしてもらったことがある。

あなた、真っ黒よ―。

霊視を始めて早々、驚いた顔をした霊能力者が僕にそう告げた。

彼女いわく、僕の体にはあまりにたくさんの黒い念のようなものが渦巻いているのだという。それらが僕の体を「器」のように扱っているため、外部からのあらゆる悪い影響を打ち消している。ようするに僕は呪物に取り込まれた故、本来災いをもたらす可能性のある呪物によって守られるという極めて特異な環境にいるそうだ。

これほど禍々しい人間は見たことがない、という呪物蒐集家としては最上級の誉め言葉を貰った僕は「お祓いしてあげるから」という霊能力者の有難い申し出を丁重にお断りし、その場をあとにした。



「―これは迷惑な話かもしれないんですけど」と前置きをして村川さんが口を開く。

「本当は知りたいんです。これがホンモノの呪いだったとして、僕の一族にだけ向けられたものなのか、それとも不特定多数にかけられるような呪いなのか。はやせさんなら何か分かるかもしれない、って」

知りたい―。その気持ちは痛いほど分かる。いつだってその欲求こそが僕を突き動かしているのだから。

一族を滅ぼす呪いの鏡か、無差別に人を呪う鏡か。

「数日後に生放送のテレビ番組があります。そこで鏡を開封しましょう。村川さんさえ良ければ」

「テレビですか……？ 私は構いませんが……」

村川さんの顔に不安の色が浮かぶ。

確かに不安が無い訳ではないが、鏡面を見るのは僕だけでいい。他の出演者や視聴者には呪物を開封するという場に立ち会ってもらうだけだ。もちろん見たいという人がいれば見てもらっても構わない。

「はやせさん、渡しておいて今更ですが……本当に見るんですか？」

「―大丈夫です。死なないんで、僕」

確証はない。しかし自信はある。

僕は常々こう考えている。死の恐怖より好奇心が勝っている間は、とにかく自分の感覚に従おう、と。

意地やプライドなどでは決してない。まごうことなき探求心ゆえである。

店をあとにし、来たときと同じようにタクシーに乗り込み駅へ向かう。

「―それじゃあ、ここで。今日はありがとうございました。鏡、大切にします」

「こちらこそ遠いところまでわざわざ来て頂き、ありがとうございました」

礼を告げて改札へ向かう。

改札を抜け振り返ると、まだロータリーには村川さんを乗せたタクシーが停まっていた。僕は改札から浅い会釈をしたが、逆光となった夕日のせいでそれが村川さんまで届いたのかは分からなかった。

2021年12月5日。

僕はあるテレビ番組の生放送に参加していた。

ゲストとして呼ばれているその番組の放送中に、村川さんから買い取った例の鏡を初めて開封する―。これが村川さんとの約束である。

リハーサルを終えさっそく生放送が始まると、司会者によって僕ともう一人のゲストが紹介された。僕が簡単な自己紹介を終えると、さっそく司会者が鏡の話題に触れる。

「……で、今日ははやせさん、最近手に入れたばかりの呪物をここで初公開してくれるということで……いいんですよね？」

「はい。そのつもりで持ってきました」

そう言って足元に置いていた例の鏡を手にとる。ガムテープとタオルは村川さんから受け取ったときのままだ。

「ヤダぁ……私絶対見たくない」

司会者の脇に座ったアシスタントの女性が声を上げる。淡々と進行する司会者とは対照的に、視聴者に近い怯えた反応を見せるのが彼女の役割なのだろう。

「そんな感じで持ち歩いてるんだ。タオルと……ガムテープで包んでるの？」

と司会者が言う。

確かに「江戸時代から続く呪物」と聞けば、もっと厳重に保管しているものだと思われるのかもしれない。

「はい。受け取ったときのままです。まだ開けてないんで」

「じゃあはやせさんもまだ中身見てないんだ？」

「見てないです。スタジオで開封するために我慢してました。せっかくなんで」

「なるほどね。なんでも〈この鏡を覗くと、自分以外の誰かが映り込んで死んでしまう〉という、いわくがあるんですよね？ で、実際に前の所有者の家族に不幸があったと……それをはやせさんが譲り受けた……。へぇ〜。まさに〈覗くと死ぬ鏡〉だね。じゃあさっそく開けてもらっても……いいですか？」

「はい。じゃあさっそく……」

そんなことを話しながら貼り付けられたガムテープをぺりぺりと順に剝がしていく。ガムテープが全て剝がれると白いタオルがハラリと垂れた。それを慎重に指で押さえながら隙間から覗き込んでみる。タオルで包まれた状態ではどちらが鏡面なのか判断がつかない。覗くと片方の面に小さな凹凸が確認できた。恐らく裏面に施された文様だろう。

「出します」

一声かけたあとタオルを外す。中から現れたのは、鈍く光る手のひら大の丸形の手鏡だった。一目でこれがかなりの年代ものであるということが分かる。

ゆっくりと鏡面を上に向け、背後に誰もいないことを確認してから覗き込む。

うっすらと輪郭のぼやけた自分の顔が映り込んでいる。

「鏡っていうよりは……銅ですね。銅を磨き上げたみたいな」

考えてみれば当然だろう。江戸時代の代物であるなら現代のようなガラスに薄く銀を塗った工法ではなく、銅などの素材を光が反射するまで丁寧に研磨するという工法で作られたもののはずだ。注意深く自身の背後まで確認してみるが、自分以外に何も映り込んではいない。

「特に……変なものは映ってないですね」

不鮮明だが自分の表情と背後のスタジオのセットは確認できる。しかし自分以外、何か動くようなものが映り込んでいる気配はない。出演者に鏡面が向かないよう手のひらで覆い裏面を向ける。裏面には、村川さんの話通り細かく刻まれた鶴と松の文様があった。その左端には名前が刻印されていた。

「これは……製作者の名前ですかね」

後になってこの名前について調べてみると、それなりに名の通った有名な作家の作品であることが判明した。他にもいくつも同じような文様が施された作品が世に出回っているようだった。恐らくこれは「呪いを込めるために作られた鏡ではなく、既に出回っていた鏡に呪いを込めた」ということなのだろう。目立った破損や汚れはない。こういった場合、骨董品としての価値が高い品も多く、資料館のような場所へ寄贈されることも少なくない。

出演者のみならず、スタジオにいるスタッフ全員の緊張した視線が今、自分とこの鏡に注がれている。それを感じながら握った手鏡をゆっくりと観察する。

「見た感じは……うん。特に……変わったところはないです」

しばらく眺めていると司会者が「俺も見るわ」と声を上げた。

鏡を手渡すと司会者は躊躇することなく覗き込んだ。

「結構重いねこれ。あぁ、確かに鏡っていうよりは、そうだな……『鉄板』みたいなもんだねぇ」

しげしげと鏡を覗いている司会者に触発されたのか、さっきまで怯えていたアシスタントの女性も「私もいいですか？」と手を挙げた。そうして順番に鏡を回して結局出演者全員が鏡を覗き込んだが、特に誰の背後にも妙なものが映り込むことはなかった。

「これさぁ、視聴者にも鏡面見たい人いるんじゃないの？」

司会者が再び鏡を手に持つと、すかさずディレクターが画面の外から「じゃあ見たい人だけ見られるようにカウントしてから見せましょう」と提案した。

「あぁそれいいね。じゃあ今から十秒数えるから。十数えたあとカメラに鏡向けるから。嫌な人は向けてる間、画面見ないでね」

見たい人だけ画面上で見て、見たくない人は目を伏せればいい。カメラマンの意思だけが無視されている気がするが、そこは触れないでおいた。視聴者には自己責任で判断してもらおうということだが、番組の視聴者数を考えると何万人もの人間が画面越しに鏡を覗くことになる。それだけの人数であるから、今後一週間以内に死亡する人がゼロである保証はない。もし仮に死亡原因が〈鏡を見た〉ことであっても判断がつかないだろう。とりあえず見た人の中で異変があった場合は番組に連絡を下さいね、と司会者が呼びかける。

「はい、じゃあ数えるよ。『自己責任』だからね。いきまーす。じゅうー、きゅうー、はーち、なーな」

果たしてどれくらいの人間がカメラ越しに鏡面を見るのだろうか。

「さーん、にーい、いーち……はい、いきまーす！」

司会者がくるりと手に持った鏡面をカメラに向ける。

数秒の沈黙。スタジオ内は静まり返っている。

「―どうですか？ 視聴者の方。こんな感じですが、見えてますか？」

足元にある出演者用のモニターには視聴者のコメントがリアルタイムで流れている。

「思っていたよりキレイ」

「鏡って感じじゃない」

「銅鏡だねこれ」

「特に何も映ってない」

モニター上にコメントが矢継ぎ早に流れては消えていく。

「……はい、じゃあ鏡を伏せまーす。……はい！ もう画面見て大丈夫です！ 一週間だっけ？ 六日後？ それぐらいに変なこと起こったら、皆さん是非番組に連絡下さいね！」

そうして鏡の紹介を終え、番組は進行していき、程なくしてディレクターから「OKです！」と放送終了の合図がかかった。

村川さんから再び連絡を受けたのは、生放送のテレビ出演を終えた翌日だった。

宣言通り僕は生放送で鏡を開封し、そこでそれを覗き込んだ。幸い鏡面に自分以外が映り込むようなことはなかったが、そのあと司会者も同様に鏡を覗き、カメラに鏡面を向けたことで何万人もの視聴者がそれを覗くに至った。「自己責任」という一言は添えられていたが、生放送であったため視聴者のコメント欄にはカメラ越しに鏡面を見た多くの人のコメントが大量に流れていた。僕が確認できた限りではあるが、妙なものが映り込んでいる、などのコメントは見つけられなかった。

村川家では鏡を見た人間が一週間以内に死んでいる。

しかし鏡を見たこれだけ多くの人間がバタバタと死ぬなんてことは現実ではあり得ないだろう。それこそ『リング』のような映画の世界だけの話だ。

「あれ、やっぱり良くないものですよ……」

開口一番、電話口で村川さんがそんな言葉を漏らした。

「どういう意味ですか？」

「すごく薄情なんですけど……はやせさんに鏡を引き取ってもらったら『もう自分には関係のないものなんだ』って思えて、安心できたんです。そうなると今度は『はやせさんは一体どうなるんだろう？』って気になってきちゃって」

村川さんの父親も同じ気持ちだったという。長年自分たちを悩ませてきた鏡が他の人間の手に渡ったとき、どんな結果をもたらすのか？ 後ろめたさを感じながらも、好奇心から二人は放送を観ていた。鏡面が画面に映し出されたとき、モニター越しであるという安心感もあって二人共が画面を覗いていたそうだ。そこで妙な違和感を覚えたのだという。

「最初は画面の乱れか、汚れかと思ったんですが……鏡面に黒いモヤのようなものが見えたんです」

「黒いモヤ？」

それは村川さんだけでなく父親にもはっきりと見えていたという。二人には鏡面から黒いモヤがかった何かが上に向かって立ちのぼる様子が画面越しに見えていた。

「これ何だ……？」

「テレビ局側の問題かな……？」

そんな会話をしていたのだが、すぐにそれが間違っていることに気づいた。

コメント欄である。画面上にはいくつものコメントが矢継ぎ早に流れてくる。そこには誰一人「鏡面にモヤが見える」などと書いてはいない。それどころか「キレイな鏡」とか「思ってたより普通」といった内容ばかり。

もちろん僕にも黒いモヤなど見えていないし、出演者からもそんな話は出ていない。

「それって黒いモヤは村川さんとお父さんだけに見えたってことですよね」

「たぶん……やっぱりうちの一族だけに影響があるってことなのかな……」

幸い村川さん、父親共に今のところ特に異変はないということだった。

「お電話したのはもう一つ理由があるんです。じつは先日伯父から連絡があって」

鏡を手放してから数日後に村川さんは父方の伯父から電話を受けた。そこでこんな話をされたのだという。

伯父が自宅で眠っていると妙な夢を見たそうだ。

夢の中でも伯父は現実と同じように布団の中で眠っている。その枕元にはもう一人、伯父自身が立っている。そのうち枕元に立つもう一人の伯父が自身の腹部辺りをグッグッと指で押すような動作を見せたそうだ。

翌朝、不思議な夢の内容がどうにも気になった伯父は、その日のうちに病院へ行き精密検査を受けた。

そこで発覚したのは〈大腸ガン〉だった。幸い早期での発見であったため、すぐに処置が施され大事には至らなかったのだという。

「僕にはこれが偶然には思えないんですよ。なにせ鏡をはやせさんに引き渡してすぐのことですし」

その電話で伯父に例の鏡を人に譲渡したこと、今はもう手元にないことを話すと、伯父は大層喜んでいたという。

話を聞き終えて、「また何かありましたら、教えてください」と伝え電話を切った。

そのあとすぐに昨日放送されたばかりの映像を再度確認してみたが、画面の中の鏡はやはり何の変哲もないものにしか見えなかった。

2021年12月12日。

例のテレビ番組出演から一週間が経った。

この日僕はあるYouTube撮影に参加するため、電車を乗り継いで撮影場所へ向かっていた。

連絡をくれたのは、YouTuberとして駆け出しの頃から付き合いがあり、今でも様々な現場で一緒になる仕事仲間である。

「体調を崩してしまったメンバーの代わりに出演してもらえないか？」という話だった。

新宿駅から電車に乗り込むと、平日の午前中ということもあってか車内は閑散としていて乗客もまばらだった。電車はいくつかの駅で数人の乗客を吐き出し、また数人を拾いながら目的地へ向かう。席に腰かけぼんやりと景色を眺めているうちに、僕は連日の編集作業からくる疲労で、いつのまにか寝入ってしまっていた。

しばらくして軽いブレーキの反動で目を覚ます。顔を上げると、いつのまにか車内は満員状態に変わっていた。寝過ごしてしまったかと慌てて電光掲示板を確認するが、乗り換え予定の駅はまだ少し先らしかった。安堵しながら再び座席に身を沈める。そのとき、離れた場所から乗客の隙間を縫うようにしてこちらへ移動してくる男性の姿が見えた。

スーツ姿に眼鏡をかけた、いかにもビジネスマンといういで立ち。ビジネスバッグを脇に抱えた中年の男性がグイグイと人を押しのけるようにして、僕の座る位置まで近づいてくる。

周りの乗客が迷惑そうに眉をひそめながら通路を空け、男性は体をねじ込ませるようにして僕の前に立った。つり革を握ったその男性と一瞬、視線が合う。

「おい」

「……はい？」

反射的にイヤホンを外して聞き返したのは、明らかに男性が僕に向かって声をかけていることが分かったからだ。神経質そうな細いフレームの眼鏡。視線は確実に僕を捉えている。

まぬけな声で返事をしながら男性を見上げると、男性の険しいその表情には、はっきりとした苛立ちと怒りが色濃く表れていた。

「とってんじゃねぇよ」

「え……？」

とる？ 何を？

「だからぁ……とるなっつってんだよ‼」

男の怒声が満員の車内に響き、途端周囲に緊張が走った。

「なぁ、とるなよ。お前」

男がつり革を握ったまま、こちらを見下ろした姿勢で僕に詰め寄る。

とっている、というのは、僕が携帯か何かで撮影をしているということだろうか。確かに携帯は手元にあったが、音楽を再生しているだけでカメラは起動させていない。一体何なんだ。

突然向けられた理不尽な怒りにさらされ、僕は困惑しながら助けを求め周囲に目をやる。周りからは車内で突然はじまったいざこざに興味をひかれた、いくつもの視線がこちらに向けられていた。

盗撮―。うっすらと疑惑の色が滲んだ周囲の視線に言い訳をするように、僕は慌ててブンブンと手を左右に振って否定した。

（違う！ 撮ってない！）

「撮ってないです、ほら！」

誤解を解くため、手に持っていた携帯の画面を男に向ける。もちろんそこに映っているのはカメラ画面などではなく再生していた楽曲のタイトルだ。

男の顔色を窺うが、男はなぜか画面を一瞥もしなかった。

「うるせぇ。とるんじゃねぇよ。ばか野郎」

駄目だ。会話が成り立たない。コミュニケーションが取れない人間、もしくはそれを放棄した人間は大型の野犬と変わらない。遭遇すれば最後、興味を失って立ち去ってくれるのをじっと祈りながら待つしかない。これが街中であれば隙を見て逃げ出すこともできたかもしれないが、ここは走る列車の、しかも満員の車両のド真ん中である。男の理不尽な罵声を浴びながら僕が考え抜いた最善策は、このまま動かずに身を固くしてひたすら耐え忍ぶということだった。

そんな逃げ場のない車内であるはずなのに、僕と男の周囲だけ半径一メートルほど不自然な空間が空いていた。皆厄介ごとには巻き込まれまいと距離を取っている。怯えた視線を送る者、好奇の視線を注ぐ者、我関せずで別の方向へ顔を向けながらも聞き耳を立てる者―。

「おいっ！ 聞いてんのか⁉ とるなっつってんだろうが！」

苛立った男がひと際大声を上げる。ぎょっとした周囲の乗客がさらに半歩下がる。

「なぁ。とってんじゃねぇ‼」

口角に泡を溜めながら怒鳴る男は明らかに興奮状態だった。

いつ男が脇に持つビジネスバッグから刃物を出しても不自然ではない。三十代男性、列車内で刃物を持った男に刺されて死亡―。

そんな笑えない見出しの事件に発展してもおかしくはなかった。心臓はバクバクとうるさく脈打ち、全身から嫌な汗が噴き出す。

―どうする？ どうすればいい？

話が全く通じない相手だ。けれどとにかく納得させて落ち着かせるしかない。できるだけ冷静に。できるだけ穏便に。

「分かりましたすみません。撮ってるように見えたのなら謝ります。携帯、鞄に入れますんで。ほら―」

そういって膝の上に抱えたリュックを開け、携帯を放り込んだ瞬間、思わずその姿勢のまま固まる。

リュックの底に、白い布で包まれた「あの鏡」が見えている。

そうだ。今の今まですっかり忘れていたが、今日はYouTubeで紹介するために鏡をリュックへ入れていたのだ。

「なぁ、とってんじゃねぇよ」

リュックに視線を落としたまま固まる僕のうなじに男の声が降ってくる。

鏡を見てから今日でちょうど一週間。呪いが本当にあるのならば、今日死んでもおかしくはない。

鏡の呪い。村川家への呪い―。

もし、男の言う「とっている」が「カメラで撮っている」ということではなく、「盗っている」という意味だとすれば―。

その後も男は目の前に立ち続け、「とるなよ、とってんじゃねぇ」とひたすら僕に言葉をぶつけ続けた。僕は可能な限り男を刺激しないよう、しかし動きがあればすぐに回避できるよう固く身構えるしかなかった。

いくつかの駅を過ぎ、僕が降りる予定の駅の二つほど手前で男は舌打ちを繰り返しながら電車を降りた。生きた心地のしない時間が終わりを迎え、びっしょりの汗を拭いながら大きく息を吐く。

視線をあげると動き出した電車の窓から見えるホームに先ほどの男がいた。大口を開けて僕に向かって指を差しながら叫んでいる。

―とってんじゃねぇよ!!

