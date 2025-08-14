“第二次世界大戦の記憶”を取材してきたノンフィクション作家の早坂隆氏が、「A級戦犯」とされた人物たちの子孫をインタビューした。批判され、揶揄された日々から見えた日本人の心の風景とは--。

【画像】土肥原賢二の孫・佐伯裕子氏

そもそも「A級戦犯」とは何か？

戦後80年の節目となる本年は、戦争と向き合うべき年であると同時に、戦後の歩みを顧みる絶好の時機でもある。本稿では、極東国際軍事裁判（東京裁判）において、いわゆる「A級戦犯」とされた方々のご遺族の戦後の足跡を通じて、日本近代史の激動とその移ろいを振り返りたい。

そもそも「A級戦犯」とは、同裁判において「平和に対する罪」で訴追された人々のことである。100名以上が容疑者として逮捕され、その内の28名が起訴、7名が絞首刑となった。

敗戦から時が経ち、戦争の記憶が薄れるのは当然の帰結である。しかし、先の大戦が「同時代史」ではなく「歴史化」した令和の今だからこそ、冷静な眼差しを向けることもできる。終戦80年の夏、戦後日本の「出発点」を見つめ直したい。

「『土肥原』という名字も珍しいですし、小学校の教師は私のことを知っているんですね。それで授業中に『君のおじいさんは大変なことをしちゃって、日本がこんなになっちゃったんだ』と。『いじめられた』ということではないですが、やはり傷つきましたね。不登校になりました」

そう語るのは、「A級戦犯」として絞首刑に処された土肥原賢二（1883-1948）の孫、歌人の佐伯裕子（78）である。



土肥原賢二 Ⓒ文藝春秋

奉天特務機関長や奉天市長などを歴任した土肥原は、満洲国建国や華北分離工作などを主導。数々の謀略に関わり、「東洋のローレンス」の異名をとった。その後も航空総監や教育総監などを歴任した陸軍大将である。

土肥原ら7名の処刑が断行されたのは、昭和23年12月23日。皇太子明仁親王（現・上皇陛下）の誕生日であった。

「私は昭和22年生まれで、祖父が巣鴨拘置所にいる時に生まれました。裕子という名前は、祖父からの『女の子ならば、裕仁天皇の一字をいただいて裕子とせよ』という手紙により付けられたそうです。祖父には裁判の合間に一度だけ抱っこされたことがあると聞いています。まだ猿みたいな赤ん坊を抱いて『天下一の別嬪さんだ』と言ったとか」

東條家にもらった甘納豆

孫に触れた一瞬は、土肥原にとって人生最後の穏やかな時間だったのかもしれない。裕子は土肥原の次男・実（みのる）の子。育ったのは東京の用賀である。

「戦後、それまで住んでいた借家を出されて、行く所がなくて困っている時に、用賀に住む東條英機さんの未亡人、かつ子夫人が声を掛けてくれたそうです。それで母がどこからか借金して、東條家と道を隔てた場所に小さな家を建てた。かつ子夫人にはいつも助けていただきました。東條家では庭で鶏を飼っていて、卵を持ってきてくれたり、東條家に行くと、地味な着物を着たかつ子夫人が『おやつをあげます』と、甘納豆を持ってきてくれたり。うちとは比べ物にならないくらいのバッシングを受けていましたが、とにかく凜とした方でした」

裕子は公立小学校に進んだが、前述のごとく「A級戦犯」の孫ゆえの苦労は絶えなかった。校内にあったのは戦争への反省から生まれた平和教育が過熱する光景だった。白と黒は転じていた。

「当時は、『日本がいかに悪かったか』ということを繰り返し教えられました。戦争でお父さんを亡くした生徒もいましたから、どこに憎しみを向ければいいか分からない時に『この前の戦争はすべて日本が悪かった』と。ある日、家に帰ってそんな話をすると、母が凄く怒ったのを覚えています。『違う。全部悪いなんてことはない』と」

（早坂 隆／文藝春秋 2025年9月号）