プロボクシング前ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大（２８）＝ワタナベ＝が１３日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。弟の前ＩＢＦ世界同級王者・銀次朗（２５）＝ワタナベ＝は５月のＩＢＦ同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在も意識は戻っていない。優大は「先日、弟・銀次朗が熊本の病院に転院しました。そして今日、俺・優大はボクシング引退を決意しました」と報告した。

６歳から兄弟で格闘技を始め、ともに歩んできた。２３年４月１６日、優大がＷＢＣ同級暫定王者となり、銀次朗もＩＢＦ同級暫定王者に。世界初の同日同一階級での兄弟世界王座獲得を果たした。「銀がいたから、俺はここまで来られた」という優大は「『ここに行けば銀次朗に会える！』そんな場所を作ります。それが俺の新しい夢です。そのために俺も引退を決意しました。後悔はありません」と引退を決断した理由を明かした。

今年３月にＷＢＣ同級王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）に判定負けし、王座奪還に失敗。ライトフライ級での再起へ向け練習を再開した直後に銀次朗の事故が起こり、以降は銀次朗に寄り添い続けていた。「ここからが本当の勝負だろ」とつづった優大は「新しい道で銀と一緒に花を咲かせます」と新たな夢へと歩み出すことを誓った。（勝田 成紀）

◆重岡 優大（しげおか・ゆうだい） １９９７年４月１６日、熊本市生まれ。２８歳。アマチュア８２勝（２０ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、拓大中退後の２０１９年１０月にＢ級プロデビュー。２２年１１月に日本ミニマム級王座を獲得。２３年４月にＷＢＣ世界同級暫定王座を獲得。同年１０月、王座統一戦を制してＷＢＣ世界界同級正規王者に。２４年３月、２度目の防衛戦で敗れ王座陥落。２５年３月、世界再挑戦も判定負け。プロ戦績は１１戦９勝（５ＫＯ）２敗。身長１６０センチの左ボクサーファイター。