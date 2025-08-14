〈「バターン死の行進」の責任を問われマニラで銃殺刑に…“良識派”とされる陸軍軍人がフィリピン攻略で語っていたこと「焼くな。犯すな…」〉から続く

優秀な人材が国を誤るのはなぜなのか。 昭和陸軍のエリートたちの人物像・行動様式を分析することで、いつの時代も変わらぬ「日本型エリート」の“失敗の本質”を探る（全2回の2回目／前編から続く）。

【画像】インパール作戦で行軍する日本兵たちの姿

硫黄島の戦いで米軍相手に奮戦

楠木 硫黄島の戦いでは、2万人余りの兵を率いて、約6万人の米兵を相手に36日間も持ちこたえます。玉砕戦法を禁じて、島中に地下壕を掘って、徹底的な持久作戦を展開した。生きて帰るのが難しいという極限下で、目標をはっきりと定めて、それに対して最適な手段を、本部からの指示がどうであろうと取っていた。そこがリーダーとして相応しい振る舞いだったと思います。

新浪 気合と根性だけでなく、何が必要なのかを考え、実践していった。旧制中学時代に、異なる意見も受け入れる教育を受けていたこともあり、部下と意思疎通をして、納得させることができた。硫黄の匂いが充満し、追い詰められた苦しい状況でも、最後まで人格者であった。だから彼は、部下たちから、一目見た時に「この人ならついていける」と思える人物だったのではないでしょうか。

保阪 栗林は戦闘開始に先立って、戦い方の方針をはっきりさせるため、「我等は全力を奮って本島を守り抜かん」から始まる全6項目を記した「敢闘の誓」をガリ版刷りにして配っています。大本営からは、敵部隊を水際で叩く水際作戦を指導されましたが、それを放棄しました。サイパン、テニヤン、グアムの例から、水際作戦が有効ではないと判断したのです。戦車も埋めて砲台にするなど、反対もあったようですが、全責任を負って徹底させた。

山下 私が幹部学校で受けた戦史教育では、年嵩の将校が多かったことも、持ちこたえられた理由の一つだと教えられました。栗林さんは若い将校たちを陸大の受験があるからと、潜水艦で本土に返した。残っているベテラン将校は、若い兵が玉砕するために突撃すると言った時、「1日でも長く耐え、家族のいる東京に行かせないようにするのが大事なのだ」と言って止めたそうです。

新浪 栗林さんはアメリカ留学を経験し、敵を知っていたことも大きかったでしょう。さらに自ら硫黄島をくまなく歩いて、自分の目で確認し、地形を頭の中に叩き込んで情報を得ていた。そして、現場に指示した。アメリカ軍は驚いたと思います。日本はてっきり白兵戦をやるものだと考えていたから。戦後、アメリカ海兵隊史には「アメリカ人が戦争で直面した最も手ごわい敵の一人であった」と、記されているほどです。

ノモンハン事件やインパール作戦で活躍した“一番尊敬できる”指揮官

山下 私が第一線で戦った部隊の指揮官で一番尊敬できるのは、ノモンハン事件やインパール作戦で活躍した宮崎繁三郎です。

保阪 “不敗の名将”なんて呼ばれていますね。実際には流石に不敗とまでは言えないけれど、劣勢続きの陸軍の中で、結果をしっかりと残している。

山下 彼も幼年学校出身ではなく、岐阜中学から陸士に入っていますね。陸士では栗林さんと同期でもありました。

楠木 国境策定を優位に進めるべく連隊長として参加したノモンハン事件では、ソ連軍部隊を撃退しています。流石だなと思うのが、停戦時の行動です。連隊の中から石工の経験のある者を集めて、石に連隊名と日時を彫らせて、砂利の中に埋めていった。それが日本軍の占領した証拠となり、彼の部隊が進出したところだけ国境線がはっきり確定したという逸話がある。

保阪 悪名高き牟田口中将の下でのインパール作戦では、約3000人の兵を率いて英軍を退け、インパール北方のコヒマを占領しました。大本営はコヒマ陥落に大喜び、参謀総長以下が感状も送ったほど。宮崎支隊は部下の兵隊の軍紀もしっかりしていたので、現地でも評判は良かったそうです。



牟田口廉也 ©文藝春秋

山下 栗林は硫黄島で自分がトップとして考えて動けばいい。でも歩兵団長の宮崎はそうはいかなかった。上に師団長がいて、さらにその上に軍司令官として牟田口がいる。駒として動くしかない中で、任務をしっかり全うした。また撤収するときには、自分は最後尾から進み、負傷者も置いていくなと言っている。素晴らしい奮闘ですよ、これは。

楠木 彼が普段から心に留めている言葉に「不断の努力、要点の把握」があったそうです。不断の努力を心掛けていた人は多いと思いますが、「要点の把握」は混乱する戦場では特に重要。非常に有能な方だと思います。

保阪 ただ、これだけ立派な戦績がありながらも、相応に遇されなかった。やはり幼年学校出身ではなかったし、陸大でも卒業時の成績は64人中29番。これではエリートたちの牙城を崩すことが難しい。

川田 陸軍内の派閥にも属していなかったようです。

保阪 それでいて優秀なので、駒として便利使いされてしまったのでしょうね。陸軍省や参謀本部にはほとんど来ず、外回りの辛い役ばかりを任されてしまった。戦後は下北沢で岐阜屋という陶器小売店を開き、静かに暮らしていました。尊敬できる軍人ですよね。

山下 亡くなる間際、部下が来た時に「敵中突破で分離した部隊を間違いなく掌握したか」とおっしゃっていたそうです。意識がインパール作戦時のコヒマに飛んでいた。実は私の父も亡くなる際、大陸の福建省に意識が飛んでいました。

楠木 戦場での体験は、それだけ強烈な経験と記憶を、残すのでしょうね。

（保阪 正康,川田 稔,山下 裕貴,新浪 剛史,楠木 建／文藝春秋 2023年12月号）