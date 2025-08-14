◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

熱戦をともに繰り広げたライバルに、夢を託した。鳥羽の村上冬万（とうま）主将（３年）が三塁アルプスから球場全体を見渡していた。「夢見てたけど叶わなかった場所。その気持ちも込めて」。７月２７日に行われた京都大会決勝（わかさスタジアム京都）で京都国際に３―４のサヨナラ負け。終えたはずの最後の夏に、エピローグがあった。

まだ失意の中にいた４日、京都国際・小牧憲継監督（４２）から連絡が入った。「甲子園に友情応援へ来てくれないか」。村上の心は躍った。「いい勝負を決勝でやらせてもらった。自分たちも応援で力になりたい」。真っ赤なハチマキとメガホンを握って、誰よりも大きな声で全力でエールを送った。

前日（１２日）には、倉橋翔主将とＳＮＳで連絡を取り合った。「明日、頑張ってな！」と送ると、「朝早いけど、応援頼む！」と力強い言葉が返ってきた。思いも届いたのか、優勝候補の健大高崎に快勝した。「まだまだ応援に来たい。いいチームなので、絶対勝ってほしい」と村上。「昨日の敵は今日の友」を体現するすがすがしさだった。（藤田 芽生）