◆報知新聞社主催◇熱中対策水カップ第５０回日本少年野球関東大会（９〜１１日、群馬・伊勢崎市野球場ほか） ▽決勝 北広島ボーイズ２−１白井中央ボーイズ

道勢初の決勝進出を果たした札幌北広島ボーイズが、白井中央ボーイズ（千葉）を２―１で下して初優勝した。先発の最速１３７キロ右腕・太田慶音（３年）が７回途中で降板するまで無安打３四球で１失点と力投。攻撃は初回の太田慶と４回の丸山湊（３年）の本塁打２発で決着を付けた。春夏の全国大会に次ぐ５０回の歴史を誇る大会で存在感を示し、栄冠を勝ち取った。

札幌北広島ボーイズが快進撃で頂点に立った。道勢初進出の決勝戦で、先発の太田慶が投打で躍動した。

初回、白井中央ボーイズを無失点に抑えると、その裏に先頭打者で右越えのランニング本塁打。「打った瞬間、（ホームに）帰れると思った」と５０メートル６秒１の俊足で、三塁コーチの制止を振り切って生還した。

投球では６回に２四球を与え、併殺崩れの間に失点したが、７回途中で降板するまで、打者２２人に対し安打を許さず３四球のみで１失点。近藤周吾捕手（３年）は、立ち上がりに変化球の制球が悪い太田を熟知。「投げながら良くなるので」と、あえてスライダーを交えたリードで支えた。

力投に応えるように１点リードの４回１死から３番・丸山が右翼席へ貴重なソロ弾。「完璧でした。あの景色を一生忘れません」と初めてのサク越えの弾道を目に焼き付けた。

優勝を決め、マウンド付近にできた歓喜の輪に、中堅に回っていた太田は最後に飛び込んだ。「うれしい。最高のひとときです」と声を弾ませた。東日本ブロックの他支部の強豪を次々と打ち破っての栄冠。煙山真大主将（３年）は「（３年生）２１人でつかんだ優勝です」。苦しい時も支え合った仲間と喜びに浸った。