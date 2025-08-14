学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県の伊東市長が、これまで拒否し続けてきた百条委員会に初めて出席しました。議長らに「チラ見せ」したという卒業証書について、「チラ見せではない」「19.2秒ほど見せた」と強調しました。

13日、田久保真紀市長から飛び出したのは…。

田久保市長「私の持っている記録では19.2秒、提示した」

19.2秒。自身の卒業証書をチラ見せではなく、しっかり見せたと反論しました。

見せられた側は…。

伊東市議会議長「一連のやりとりの中では、そのくらいの時間があったかもしれないが、実際に、私たちに見せたのは、そのうちの2回。2回チラッと。また、19.2秒という時間の問題ではない。本物かどうかということです」

静岡県伊東市の田久保真紀市長は“学歴詐称疑惑”が持たれる中、拒否し続けていた百条委員会に13日、初めて出席しました。しかし…。

百条委員会委員「まったく私の質問に答えてくれてない」

かみ合わない回答に、厳しい注意を受ける場面も。

田久保市長の後ろに控えるのは、先月の続投会見で、答えをささやいた弁護士です。13日も…。

田久保市長「補助人の助言を求めても、よろしいでしょうか」

何度もささやきが…。

2時間以上続いた百条委員会。その冒頭…。

田久保市長「私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います」

いま浮上している田久保市長の学歴詐称疑惑では、東洋大学の「卒業」ではなく「除籍」だったことが明らかになっていますが、卒業証書をめぐって起きたのが…。

伊東市議会副議長「『これが（卒業）証書とアルバムです』と持ってきて、パッと開いて、議長が『いやいや』って閉じられたから」

卒業証書のチラ見せです。市議会は卒業証書の提出を求めましたが、田久保市長は拒否。百条委員会の出席も拒否していました。

13日、一転して“百条委員会の証言に信ぴょう性のない情報が多い”として、出席を決めた田久保市長。“チラ見せ”したという卒業証書について、委員が質問すると…。

百条委員会委員「見せてきた“卒業証書”はなんなのか？」

田久保市長「なんだったのか。卒業証書とされているものであったと」

百条委員会委員「東洋大学の本物の卒業証書、見たことは？」

田久保市長「見たことはありますかという質問には、私は見たことはございません」

百条委員会委員「これは本物の東洋大学の卒業証書。あなたの持っていた卒業証書なるものと、本物のコピー。比べて、どうですか」

田久保市長は本物をじっくり確認すると…。

田久保市長「特に問題はないのではないかと」

問題がないと回答しました。同様に卒業アルバムの確認を求められると、3分以上かけて、全ページを確認しました。

田久保市長「ざっと拝見しましたが、問題ないのではないかと」

百条委員会委員「問題ないかあるかの話ではなくて、あなたの持っていた卒業アルバムは、それと同じものですか？」

田久保市長「いま見比べるものがございませんが、同じと思って問題ないのではないかと」

ただ、証書もアルバムも卒業しないと、もらえないものです。田久保市長は、どこで入手したのか“記憶はない”としました。

曖昧な発言が続いた中、はっきりと反論したのが“チラ見せ”についてでした。

田久保市長「報道であるような、チラ見せといった事実は、ありません。私の方で、手で提示をして、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶」

卒業証書はチラ見せではなく、19.2秒見せたと強調しました。

田久保市長「会話は録音記録を持っています。それでストップウオッチで計りました。19.2秒、提示した後に、議長からは『いいじゃん』とコメントいただいた」

時間まで計ったというこの発言に、議長らは反論。

伊東市議会議長「幸い、こちらも録音してました。結局は一連のやりとりで19.2秒。実際に、私たちに見せてくれたのは、そのうちの2回。2回チラッと見せた。チラッと見せたのが2回。19.2秒という時間の問題ではない。（卒業証書が）本物かどうかということ」

伊東市議会副議長「最後に『いいじゃん』と言っていると表現あったが、その前に『いやいや、ちょっと見せてよ』という表現もある。これ、もう事実歪曲（わいきょく）」

また、東洋大学への確認で「卒業証書は偽造されたものだった」と裏付けたとしました。

百条委員会後も、自身の“卒業証書なるもの”の提出は拒否している田久保市長。

記者「逃げてはないですよね？」

田久保市長「はい以上です。はい、失礼します」

記者「まだ終わってないです。ご質問ある方いらっしゃると思います」

（2025年8月13日『news zero』より）