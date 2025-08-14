TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」で「グソクムシ」が登場した。

今回のゲームは「ジャンケン・グリコ」をベースに「グー」「チョキ」「パー」に食べ物が割り当てられ、ジャンケンに負けるとその食べ物を実食するという仕組み。食べ物の文字数がそのままポイントとなる。勝敗は満腹で食べられなくなって負けるか、先に50ポイントを失うかで決まる。勝者には賞金10万円が与えられる。

吉本興業所属の鬼越トマホークの良ちゃん（39）と、マセキ芸能社所属のきしたかの高野正成（36）が対戦。14ラウンド目に「グー」は「グソクムシ」（5文字）、「チョキ」は「ちゃんこ鍋」（6文字）、「パー」は「パン」（2文字）が登場した。

皿に収まるサイズの茶色のグソクムシに両者は驚きの声を隠さなかった。高野は「もう…まんまじゃん」、良ちゃんも「これはちょっと…」と言って絶句。1度目は両者が「グソクムシ」を選んで「あいこ」。2度目は良ちゃんが「グソクムシ」、高野が「ちゃんこ鍋」を選び、高野が敗戦し、ちゃんこを食した。結局2人はグソクムシを実食することはなかった。

グソクムシは等脚目スナホリムシ科に属する海生甲殻類の一種で、ネット上では「深海のダンゴムシ」などと呼ばれている。食べ方には丸ごとゆでる、焼く、唐揚げにする、などの方法がある。

X（旧ツイッター）ではグソクムシにまつわる投稿が相次ぎ、一時「グソクムシ」がトレンド入りした。「グソクムシから逃げたら芸人失格」「なるほど、確かに甲殻類とせんべいは相性良いのでおいしそうではあります。先ほど『水曜日のダウンタウン』に出てきたグソクムシは素揚げのようだったので微妙かもですね」「グソクムシって食べられるのか…。よっぽど食べるものに困った時にしか…いやいやいや、食べなくないですよね…」「満腹ジャンケンでグソクムシはきついなあ でもグソクムシで出す芸人もすごいなあ 改めてみると」「グソクムシは割とエビとかシャコっぽくて普通に食えそう」「グソクムシこんなの食べられん」などと書き込まれていた。