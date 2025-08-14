TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」で出演者が「チキンライス」を連呼する一幕があった。

今回のゲームは「ジャンケン・グリコ」をベースに「グー」「チョキ」「パー」に食べ物が割り当てられ、ジャンケンに負けるとその食べ物を実食するという仕組み。食べ物の文字数がそのままポイントとなる。勝敗は満腹で食べられなくなって負けるか、先に50ポイントを失うかで決まる。勝者には賞金10万円が与えられる。

吉本興業所属の鬼越トマホークの良ちゃん（39）と、マセキ芸能社所属のきしたかの高野正成（36）が対戦。19ラウンド目で、高野は48P、良ちゃんは45P。「グー」は「グリーンアスパラガス」（10文字）、「チョキ」は「チキンライス」（6文字）、「パー」は「パスタ」（3文字）だった。

良ちゃんは「チキンライス」の登場に「そうだよ、この番組の最後はもう絶対チキンライスだろ」とコメント。高野はすかさず「取り憑かれてるんじゃねぇか、吉本に」とツッコミを入れた。結果的に良ちゃんは「チキンライス」を選んでジャンケンに負け、敗戦した。

VTRを終え、プレゼンターとしてスタジオにも出演していた良ちゃんは「チキンライスで勝ちたかったんですよね」と語った。それを聞いた浜田は思わず爆笑していた。良ちゃんの相方、金ちゃんからは「もう吉本病だよ、お前」とツッコミが入った。

「チキンライス」は同番組のMCを務めるダウンタウン浜田雅功の楽曲。作曲は槇原敬之、作詞は相方のダウンタウン松本人志が担当している。

X（旧ツイッター）では「チキンライス」にまつわる投稿が相次いだ。「チキンライスというこの言葉の重みは『ダウンタウン』の名を冠するこの番組においてかなりもの」「いいじゃん、吉本病、サイコーじゃん」「チキンライスとかもう確信犯だろw」「チキンライスで勝ちたかった＝松本人志で勝ちたかった」などと書き込まれていた。

同番組では松本が芸能活動休止して以降の昨年1月31日放送回から、番組オープニングが松本扮（ふん）する覆面レスラー「エル・チキンライス」が登場するパターンとなっていた。