そうはは。さんの「自分の人生は自分のものだ！」と思えるようになったエピソードを描いた漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

過去の経験から、社会人になっても人の顔色をうかがうばかりの女性。ある友人からは無視をされたり、冷たい態度を取られたりしていました。モヤモヤした気持ちを抱えながらも、優しく接しようとしていましたが…という内容で、読者からは「自分軸が大事！」「優しくて努力を欠かさないところがすてきです」などの声が上がっています。

心が疲れる関係は続けなくていい

この漫画を描いたのは、そうはは。さんです。インスタグラムとブログ「むくみマヨネーズ」でエッセー漫画を発表。2025年6月に『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクになりました』（はちみつコミックエッセイ）を出版しました。そうはは。さんに、作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

そうはは。さん「私と同じように悩んでいる人に、自分に対して悪意や嫌味を伝えてくる人とは、心を擦り減らしてまで一緒にいたり頑張ったりしなくてもいいんだよ、ということを伝えたかったからです」

Q.フキ子さんとは、どれくらいの期間友人関係だったのでしょうか。

そうはは。さん「4年ぐらいだと思います」

Q.関係性が悪くなったきっかけがあったのでしょうか。

そうはは。さん「最初は普通に仲もよかったです！ しかし、だんだん自分より下に見ているような発言などが感じられるようになりました」

Q.メッセージを送るのに、勇気や思い切りが必要でしたか。

そうはは。さん「いろいろなことを考えて葛藤しましたが、『何度謝ってもずっと責められるので、もういいや』と、ようやく気付けました」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

そうはは。さん「たくさんの共感のコメントをいただきました。誰もが感じたことのある違和感を伝えられて、それに共感していただけてうれしかったです」