最近、サウナにハマる女性がますます増えているって知っていますか？

疲れた体を癒やし、心もスッキリさせてくれるサウナは、まさに現代女性の強い味方！

汗をかいてデトックスすることで、お肌もツルツルに。そんなサウナを思い切り楽しみたいあなたに、とっておきのイベントをご紹介します。

岐阜のサウナ文化をさらに加速

JTB旅行券2万円分など

豪華賞品が当たるチャンス！

岐阜県内の人気サウナをめぐる「岐阜#サウナ図鑑スタンプラリー」がただ今、好評開催中です。

12月31日(水)まで、清流・長良川の地下水を使った水風呂など個性豊かな8施設で実施しています。

参加者は8施設のスタンプを集めることで、JTB旅行券2万円分などの豪華賞品が抽選で当たるチャンス！

岐阜#サウナ図鑑とは？

この企画は、岐阜の魅力を発信し続けてきた『岐阜美少女図鑑』とのコラボレーションにより、2024年12月に誕生した「岐阜#サウナ図鑑」に掲載されている8施設を対象に実施。

岐阜の魅力あふれるサウナを楽しみながら、岐阜の温浴文化を広めて、地域の活性化と健康文化の推進を目指しています。

対象のサウナは？

①ASP SAUNA

⇒岐阜市菅生2-7-1

水にこだわったコンセプトの異なる3つのプライベートサウナが魅力です。

家族、友人、恋人を誘って気兼ねなくととのってみて。

②湯どころ みのり

⇒羽島郡岐南町下印食2-60-1

音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

新感覚の岩盤浴を楽しめます。

③天光の湯



⇒多治見市大畑町6-105-1

内湯にガス式遠赤外線ヒーター式のオートロウリュ、露天にセルフロウリュのバレルサウナを設置。

④アクアリゾートふじの湯



⇒岐阜市正木1235

月に1回のアウフグースイベント。

サウナストーンは、富士山の溶岩石とブラックシリカを使用しています。

⑤養老温泉 ゆせんの里



⇒養老郡養老町押越1522-1

90℃～120℃で、高温の「養老汗蒸幕」。遠赤外線効果で身体を芯から温め効果的に発汗を促します。

⑥ヤオツサウナ＆スパイス



⇒加茂郡八百津町八百津4780-7

八百津町にあるログサウナ。

カレーとサウナは完全予約制となります(インスタのDMより)。

要相談でキャンプもできます。

⑦田辺温熱保養所



⇒大垣市波須1-515-1

日本古来の蒸気風呂薬草の蒸気で、身体を芯から温めて、血行を促進します。

免疫力を高め、病気に負けない身体作りを。

⑧恵みの湯



⇒各務原市鵜沼各務原町2-68

天然水と薬草ハーブに日本一こだわり、岐阜の宝、恵みの湯の宝として運営しています。

スタンプラリー概要

【期間】

開催中～ 12/31(水)

【参加方法】

岐阜#サウナ図鑑掲載8施設でスタンプを集めて応募

【応募特典】

全施設のスタンプを集めると、抽選で豪華賞品をプレゼント

【賞品ラインナップ(一部)】

• JTB旅行券(JTBトラベルギフト)

2万円分… 1組

・TAMAXコラボ速乾サウナハット

5名

• エアーかおる×ASP SAUNA

コラボフェイスタオル

20名