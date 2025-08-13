サウナー女子必見！岐阜の人気8施設をめぐるお得なスタンプラリーでととのいの新境地へ
最近、サウナにハマる女性がますます増えているって知っていますか？
疲れた体を癒やし、心もスッキリさせてくれるサウナは、まさに現代女性の強い味方！
汗をかいてデトックスすることで、お肌もツルツルに。そんなサウナを思い切り楽しみたいあなたに、とっておきのイベントをご紹介します。
岐阜のサウナ文化をさらに加速
JTB旅行券2万円分など
豪華賞品が当たるチャンス！
岐阜県内の人気サウナをめぐる「岐阜#サウナ図鑑スタンプラリー」がただ今、好評開催中です。
12月31日(水)まで、清流・長良川の地下水を使った水風呂など個性豊かな8施設で実施しています。
参加者は8施設のスタンプを集めることで、JTB旅行券2万円分などの豪華賞品が抽選で当たるチャンス！
岐阜#サウナ図鑑とは？
この企画は、岐阜の魅力を発信し続けてきた『岐阜美少女図鑑』とのコラボレーションにより、2024年12月に誕生した「岐阜#サウナ図鑑」に掲載されている8施設を対象に実施。
岐阜の魅力あふれるサウナを楽しみながら、岐阜の温浴文化を広めて、地域の活性化と健康文化の推進を目指しています。
対象のサウナは？
①ASP SAUNA
⇒岐阜市菅生2-7-1
水にこだわったコンセプトの異なる3つのプライベートサウナが魅力です。
家族、友人、恋人を誘って気兼ねなくととのってみて。
②湯どころ みのり
⇒羽島郡岐南町下印食2-60-1
音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。
新感覚の岩盤浴を楽しめます。
③天光の湯
⇒多治見市大畑町6-105-1
内湯にガス式遠赤外線ヒーター式のオートロウリュ、露天にセルフロウリュのバレルサウナを設置。
④アクアリゾートふじの湯
⇒岐阜市正木1235
月に1回のアウフグースイベント。
サウナストーンは、富士山の溶岩石とブラックシリカを使用しています。
⑤養老温泉 ゆせんの里
⇒養老郡養老町押越1522-1
90℃～120℃で、高温の「養老汗蒸幕」。遠赤外線効果で身体を芯から温め効果的に発汗を促します。
⑥ヤオツサウナ＆スパイス
⇒加茂郡八百津町八百津4780-7
八百津町にあるログサウナ。
カレーとサウナは完全予約制となります(インスタのDMより)。
要相談でキャンプもできます。
⑦田辺温熱保養所
⇒大垣市波須1-515-1
日本古来の蒸気風呂薬草の蒸気で、身体を芯から温めて、血行を促進します。
免疫力を高め、病気に負けない身体作りを。
⑧恵みの湯
⇒各務原市鵜沼各務原町2-68
天然水と薬草ハーブに日本一こだわり、岐阜の宝、恵みの湯の宝として運営しています。
スタンプラリー概要
【期間】
開催中～ 12/31(水)
【参加方法】
岐阜#サウナ図鑑掲載8施設でスタンプを集めて応募
【応募特典】
全施設のスタンプを集めると、抽選で豪華賞品をプレゼント
【賞品ラインナップ(一部)】
• JTB旅行券(JTBトラベルギフト)
2万円分… 1組
・TAMAXコラボ速乾サウナハット
5名
• エアーかおる×ASP SAUNA
コラボフェイスタオル
20名