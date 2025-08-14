大谷翔平の43号に元同僚ネト「彼を怒らせてしまった」 三重殺は「最高の打者を相手に…本当に特別なことだ」

大谷は13日に古巣相手に投手として先発する予定だ(C)Getty Images

まさにドラマのような試合展開だった。

現地時間8月12日（日本時間13日）、ドジャースの大谷翔平は、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と活躍。ナ・リーグ本塁打争いでは、フィリーズのカイル・シュワーバーに1本差をつけ、再び単独トップに浮上した。

【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた

この日、6回無死一、二塁の第4打席で遊撃へのライナーが三重殺となるなど、試合中盤まで快音が聞かれなかった大谷だが、9回先頭の第5打席では、エンゼルスの守護神ケンリー・ジャンセンから右翼席への一時勝ち越し弾をマーク。しかしチームは、延長10回の末に逆転サヨナラ負けを喫し、現在ナ・リーグ西地区でパドレスと首位タイに並ばれている。

米スポーツ専門局『ESPN』によれば、大谷の第4打席で三重殺を完成させた遊撃ザック・ネトは、試合後にこのビッグプレーを回顧。「ホームランを打つのもいいけど、最高の打者の一人（大谷）が打席に立ち、無死一、二塁という状況でああいうプレーを完成させるのは、本当に特別なことだと思う」と充実感をにじませたという。