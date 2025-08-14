大谷翔平の43号に元同僚ネト「彼を怒らせてしまった」 三重殺は「最高の打者を相手に…本当に特別なことだ」
大谷は13日に古巣相手に投手として先発する予定だ(C)Getty Images
まさにドラマのような試合展開だった。
現地時間8月12日（日本時間13日）、ドジャースの大谷翔平は、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と活躍。ナ・リーグ本塁打争いでは、フィリーズのカイル・シュワーバーに1本差をつけ、再び単独トップに浮上した。
【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた
この日、6回無死一、二塁の第4打席で遊撃へのライナーが三重殺となるなど、試合中盤まで快音が聞かれなかった大谷だが、9回先頭の第5打席では、エンゼルスの守護神ケンリー・ジャンセンから右翼席への一時勝ち越し弾をマーク。しかしチームは、延長10回の末に逆転サヨナラ負けを喫し、現在ナ・リーグ西地区でパドレスと首位タイに並ばれている。
米スポーツ専門局『ESPN』によれば、大谷の第4打席で三重殺を完成させた遊撃ザック・ネトは、試合後にこのビッグプレーを回顧。「ホームランを打つのもいいけど、最高の打者の一人（大谷）が打席に立ち、無死一、二塁という状況でああいうプレーを完成させるのは、本当に特別なことだと思う」と充実感をにじませたという。
また、リーグ単独トップへ浮上する大谷の43号ソロに関しては、「間違いなく彼を怒らせてしまった」と冗談交じりにコメント。この日本人スターが13日（同14日）のカード最終戦で先発予定となっていることに対しては、「明日、彼と対戦しなければならない。もう少しの間、この喜びを噛み締めたら、また明日に備えるつもりだ」 と意気込みを語っていた。
なお、大谷がエンゼルスを相手に先発するのは、ドジャース移籍後初めて。チームの連敗を止めたいところだが、果たしてどんな投球が見られるか。古巣との今季最終戦も目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]