「日本にとって最悪のニュースだ」リバプールがさらなる大型補強で25歳イングランド代表の獲得濃厚→日本代表主将が“窮地”と海外報道「５番手に下がる」「日本のファンは望んでいない」
プレミアリーグ王者のリバプールは、今夏にジャレル・クンサーを放出した。中盤が主戦場の遠藤航がプレーできるとはいえ、ジョー・ゴメスが怪我がちということもあり、CBも選手層に不安を残している。
しかも、PK戦の末にクリスタル・パレスに敗れたコミュニティ・シールドでは、守備の要であるフィルジル・ファン・ダイクが精彩を欠き、「CBを獲得すべき」という声はますます高まっている。
クラブもCBを補強する必要性を感じたのだろう。クリスタル・パレスのマーク・ゲイとパルマのジョバンニ・レオーニの獲得に本腰を入れているようだ。
そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、25歳のイングランド代表が加入すれば、遠藤の立場が悪くなると指摘。「日本にとっては最悪のニュース、日本代表のキャプテンがベンチ行きへ。リバプールがマーク・ゲイの獲得に動くなか、遠藤航の立場は弱まる見通しだ」と報じた。
「ゲイのリバプール移籍のニュースは、日本のサッカーファンにとって決して歓迎すべきではない。日本代表のキャプテンである遠藤がベンチに座ることになるからだ」
同メディアは「遠藤はユルゲン・クロップ監督率いるリバプールでの最初のシーズン、期待を上回るパフォーマンスで絶賛され、ファビーニョの後釜として十分な役割を果たした。しかし、アルネ・スロット監督の就任により、彼の立場は著しく低下した。遠藤のプレースタイルは、スロットが好む守備的MFではなかった」と指摘。こう続けている。
「このプレシーズンでも、遠藤のポジションは守備的MFではなく、CBとしてプレーするほど立場は弱まっていた。CBへのコンバートは、リバプールのCB不足に起因していた。ゲイの加入により、遠藤の先発出場は完全に失われることになる。リバプールはレオーニをバックアッパーとして獲得する動きを見せており、CBとしての遠藤の序列は５番手にまで下がる。よほどの怪我人が出ない限り、遠藤が出場する可能性は低いだろう」
そして、「2026年の北中米ワールドカップが迫るなか、日本のファンは、たとえビッグクラブだったとしても、代表キャプテンがベンチで過ごす時間が多いことを望んでいないだろう」と締め括っている。
中盤の競争が激しくなるなか、CBで出番が増えそうだと見られていたなかでの、“二枚獲り”で、遠藤の出場時間はさらに減ると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
